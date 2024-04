Marian Banaś złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury. Miało polegać na celowym dążeniu do usunięcia go z funkcji Prezesa Najwyższej Izby Kontroli - przekazano w komunikacie NIK. Zawiadomienie dotyczy osób, które od 2015 r. "mogły doprowadzić m.in. do naruszenia porządku publicznego, bezpieczeństwa państwa i obywateli".