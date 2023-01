Bogdan Rymanowski dopytał jednak o to, jakie pomysły na wyborczą wygraną ma Prawo i Sprawiedliwość. - Program PiS jest w większości zrealizowany, a szykujemy jeszcze parę różnych pomysłów, ale będą one przedstawiane w kampanii wyborczej. Teraz nie możemy powiedzieć, bo się okaże, że Platforma powie: my to już mamy dawno w szufladzie - przekazał Suski.

Marek Suski: Myśl o budowie IV Rzeszy kołacze w niektórych sercach

Wcześniej w rozmowie w Radiu ZET Bogdan Rymanowski zapytał Marka Suskiego o słowa Zbigniewa Ziobry w Telewizji Trwam. Według szefa Solidarnej Polski ostatnie działania Niemców służą "budowie IV rzeszy".

- Patrząc na to, co się dzieje i jakie są nastroje w społeczeństwie niemieckim, to pewnie ta myśl o budowie IV Rzeszy gdzieś tam się kołacze w niektórych sercach - mówił gość Radia ZET. Jak dodał, patrząc na sondaże poparcia dla wsparcia wojny w Ukrainie, "coś jest na rzeczy, że postawa Niemiec jest chwiejna".

Polityk partii rządzącej zdradził również, że ostatnio rozmawiał z ambasadorem Niemiec w Polsce. - Powiedział, że przecież to wojna o ustalenie nowej geopolitycznej mapy, rewizję granic - mówił Suski i zaznaczył, że są ruchy w Niemczech zmierzające do odzyskania Śląska i Pomorza.