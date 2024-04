Marek Suski inwigilowany Pegasusem? Wymowny komentarz szefa MSZ

Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak potwierdził, że polityk PiS Marek Suski jest jedną z 31 osób, do których wysłano wezwania do stawiennictwa w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym wykorzystania oprogramowania Pegasus. Do sprawy odniósł się szef MSZ Radosław Sikorski.