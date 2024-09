- Gdybyśmy dzisiaj zaczęli grzebać w historii, to jakość rozmowy byłaby zupełnie inna i moglibyśmy pójść bardzo głęboko w historię i wypominać sobie te złe rzeczy, które Polacy uczynili Ukraińcom i Ukraińcy Polakom - mówił Dmytro Kułeba. Szef dyplomacji nawiązał tym samym do akcji "Wisła" z 1947 roku , gdy ludność ukraińska była przesiedlana z południowo-wschodnich terenów PRL na tzw. Ziemie Odzyskane.

Zbrodnia wołyńska. Dmytro Kułeba wzbudził kontrowersje swoim stanowiskiem

- Mamy tylko taki wniosek do rządu w Polsce, aby też upamiętniać Ukraińców. Chcemy też, żeby to było dwustronne. Jeśli nasza relacja miałaby być zdominowana przez emocje, to znajdziemy się w takim miejscu, w którym Rosja by wygrała. Są prowokacje w obszarze historii, które są organizowane przez Rosję. Zatem zostawmy historię historykom, a przyszłość budujmy razem - dodała Kułeba, na co publiczność zareagowała brawami.