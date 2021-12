"Wiceminister Marek Niedużak odchodzi z MRiT. Odpowiadał za regulacje prawne dla przedsiębiorców, w tym #MałyZUSplus, Pakiet #PrzyjaznePaństwo, nowe prawo zamówień publicznych. Dziękujemy za wyjątkowe zaangażowanie i merytoryczną pracę!" - poinformowało w czwartek Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Interia nieoficjalnie informowała o tym w połowie grudnia .

Jak usłyszał wtedy nasz reporter Łukasz Szpyrka, odejście Marka Niedużaka z resortu rozwoju niekoniecznie musi oznaczać ostateczne pożegnanie z rządem. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii ma pełnić tę funkcję jedynie do końca roku, a później mają na niego czekać nowe zadania.

Zmiana jest elementem szerszej reorganizacji, a co istotne, nie jest nagła, ale zaplanowana od dłuższego czasu. Przypomnijmy, że 11 sierpnia z funkcji ministra rozwoju zdymisjonowany został Jarosław Gowin, którego tymczasowo zastąpił premier Mateusz Morawiecki. Niedużak, wraz z innymi bardziej doświadczonymi urzędnikami, odpowiadał w tym czasie za względną stabilizację i płynność funkcjonowania resortu.







W ministerstwie od 2016 roku

Niedużak trafił do Ministerstwa Rozwoju jeszcze w 2016 roku, gdy kierował nim Mateusz Morawiecki. Z kolei do kierownictwa resortu trafił w 2019 roku za kadencji Jadwigi Emilewicz. Zajmował się głównie kwestiami prawnymi i legislacyjnymi. To m.in. on koordynował prace nad pierwszą i czwartą tarczą antykryzysową.

W resorcie był cenionym specjalistą, również przez nowego ministra. Z MRiT żegna się po pięciu latach.