Marek Kuchciński pochwalił marszałka Hołownię. "No nieźle się to ogląda"

No, nieźle to się ogląda. Nie dziwię się, że jest taka popularność - powiedział były marszałek, obecnie poseł PiS, Marek Kuchciński, gdy zapytano go, jak ocenia pracę nowego marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Więcej pochwał jednak nie było, zaraz potem Kuchciński wbił liderowi Polski 2050 szpilę. - Tylko merytorycznie słabiutko - ocenił, dodając, że "nie ma mocnych propozycji", która opozycja miała zgłaszać.