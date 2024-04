Marcin Mastalerek odpowiada Donaldowi Tuskowi. "Rozmawiałem z Trumpem"

"10 dni temu w Nowym Jorku rozmawiałem z prezydentem Donaldem Trumpem o konferencji, którą atakuje Donald Tusk. Prezydent Trump uważa, że to świetna inicjatywa i popiera ją . Dlatego konferencję otworzyło jego nagranie" - napisał w niedzielny poranek na platformie X Marcin Mastalerek .

- Rosja nigdy nie będzie częścią konserwatywnego świata; jej działania stoją w ostrej sprzeczności z konserwatywnymi wartościami - powiedział w piątek szef gabinetu prezydenta w Budapeszcie. Prezydencki minister podkreślił, że Polska nigdy nie miała iluzji co do polityki Rosji i Władimira Putina. - Rosja reprezentuje sowiecką mentalność, która chce podbijać, zniewalać i niszczyć innych. Znamy to dobrze z historii Polski i Węgier - dodał.