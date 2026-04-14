W skrócie Marcin D. został zatrzymany na Pomorzu na polecenie warszawskiej prokuratury w związku z podejrzeniem wielomilionowych oszustw i prania brudnych pieniędzy.

W sprawie zatrzymano trzy osoby, które są transportowane do Warszawy na potrzeby postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

Marcin D. był już wcześniej zatrzymywany i oskarżany m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, wyłudzenie, pranie brudnych pieniędzy oraz był zawieszany w czynnościach zawodowych i aresztowany.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Adwokat Marcin D. został we wtorek zatrzymany na Pomorzu na polecenie warszawskiej prokuratury. Sprawa dotyczy oszustw i prania brudnych pieniędzy. W sumie zatrzymano w tej sprawie trzy osoby.

- W związku z postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, został zatrzymany Marcin D. i inne osoby, które są transportowane do Warszawy - przekazał PAP rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba.

Rzecznik wyjaśnił, że "sprawa dotyczy popełnienia szeregu wielomilionowych oszustw i legalizowania pozyskanych w ramach tych przestępstw środków pieniężnych". Podkreślił, że z uwagi na dobro postępowania przygotowawczego nie udziela więcej informacji w tej sprawie.

Marcin D. został w sierpniu 2015 r. zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, wyłudzenia 14,5 mln zł z PFRON i prania brudnych pieniędzy o wartości 8 mln 400 tys. zł.

Spędził w areszcie 14 miesięcy. Wyszedł na wolność w październiku 2016 r. po wpłaceniu trzech milionów złotych poręczenia majątkowego.

W grudniu 2017 r. do Sądu Okręgowego w Krakowie wpłynął w tej sprawie akt oskarżenia. Zostało nim objętych 9 osób, w tym Marcin D. We wrześniu 2015 r. decyzją Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku został zawieszony w czynnościach zawodowych.

W grudniu 2019 r. Sąd Rejonowy w Szczecinie wydał postanowienie o aresztowaniu D. na dwa miesiące w związku z zarzutem płatnej protekcji w sprawie SKOK Wołomin.

