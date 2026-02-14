W skrócie Małgorzata Manowska poinformowała, że nie będzie ubiegać się o kolejną kadencję na stanowisku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.

Decyzja Manowskiej jest związana ze sporem dotyczącym kontrasygnaty premiera Donalda Tuska pod decyzjami prezydenta w sprawach wymiaru sprawiedliwości.

Odejście Manowskiej ma ułatwić wybór nowego lidera Sądu Najwyższego.

"Rzeczpospolita" zauważyła w sobotnim, internetowym wydaniu, że niebawem kończy się kadencja Małgorzaty Manowskiej jako pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Jeszcze w lutym zgromadzenie ogólne sędziów SN może wybrać kandydatów, spośród których prezydent powoła pierwszego prezesa SN.

Małgorzata Manowska nie będzie ubiegać się o kolejną kadencję pierwszego prezesa SN

Dziennik postanowił więc skontaktować się z Manowską i zapytać o to, czy będzie się ona ubiegała o reelekcję. W odpowiedzi dotychczasowa pierwsza prezes Sądu Najwyższego poinformowała, że nie planuje starać się o ponowny wybór.

- Podjęłam już decyzję. Nie będę ubiegać się o kolejną kadencję na stanowisku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, chyba że wystąpią jakieś nadzwyczajne okoliczności - powiedziała Manowska.

- Od dawna powtarzam, że jestem gotowa zrezygnować ze swojej funkcji, jeśli będzie taka potrzeba. No i taka potrzeba właśnie nadeszła - dodała.

Sąd Najwyższy. Odejście Manowskiej ma ułatwić wybór nowego lidera

Jak podkreśliła Manowska, jej odejście ma ułatwić wybór nowego lidera i wprowadzić do instytucji "świeżą krew", co pozwoli na zachowanie ciągłości umiarkowanej linii orzeczniczej.

Dotychczasowa prezes wskazała, że decyzja o rezygnacji z ubiegania się o reelekcję ma także związek m.in. ze sporem dotyczącym kontrasygnaty premiera Donalda Tuska pod decyzjami prezydenta w sprawach wymiaru sprawiedliwości.

Manowska oceniła, że brak kontrasygnaty może prowadzić do chaosu i wykorzystywania sytuacji przez polityków. Zaznaczyła, że znaczenie mają także względy prywatne i rodzinne.

Przypomnijmy, że Małgorzata Manowska piastuje funkcję pierwszej prezes Sądu Najwyższego od 2020 roku. Wcześniej - od 2018 roku - była sędzią orzekająca w Izbie Cywilnej tej instytucji.

Pierwszy prezes SN powoływany jest przez Prezydenta RP. Zgodnie z przepisami jego kadencja trwa sześć lat.

