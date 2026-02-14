Manowska podjęła decyzję. Chodzi o Sąd Najwyższy, "nie będę się ubiegać"
- Nie będę ubiegać się o kolejną kadencję na stanowisku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego - przekazała w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Małgorzata Manowska. Dotychczasowa I prezes SN dodała, że jej odejście ma ułatwić wybór nowego lidera. Decyzja jest jednak związana również ze sporem dotyczącym kontrasygnaty premiera Donalda Tuska.
W skrócie
- Małgorzata Manowska poinformowała, że nie będzie ubiegać się o kolejną kadencję na stanowisku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
- Decyzja Manowskiej jest związana ze sporem dotyczącym kontrasygnaty premiera Donalda Tuska pod decyzjami prezydenta w sprawach wymiaru sprawiedliwości.
- Odejście Manowskiej ma ułatwić wybór nowego lidera Sądu Najwyższego.
"Rzeczpospolita" zauważyła w sobotnim, internetowym wydaniu, że niebawem kończy się kadencja Małgorzaty Manowskiej jako pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Jeszcze w lutym zgromadzenie ogólne sędziów SN może wybrać kandydatów, spośród których prezydent powoła pierwszego prezesa SN.
Małgorzata Manowska nie będzie ubiegać się o kolejną kadencję pierwszego prezesa SN
Dziennik postanowił więc skontaktować się z Manowską i zapytać o to, czy będzie się ona ubiegała o reelekcję. W odpowiedzi dotychczasowa pierwsza prezes Sądu Najwyższego poinformowała, że nie planuje starać się o ponowny wybór.
- Podjęłam już decyzję. Nie będę ubiegać się o kolejną kadencję na stanowisku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, chyba że wystąpią jakieś nadzwyczajne okoliczności - powiedziała Manowska.
- Od dawna powtarzam, że jestem gotowa zrezygnować ze swojej funkcji, jeśli będzie taka potrzeba. No i taka potrzeba właśnie nadeszła - dodała.
Sąd Najwyższy. Odejście Manowskiej ma ułatwić wybór nowego lidera
Jak podkreśliła Manowska, jej odejście ma ułatwić wybór nowego lidera i wprowadzić do instytucji "świeżą krew", co pozwoli na zachowanie ciągłości umiarkowanej linii orzeczniczej.
Dotychczasowa prezes wskazała, że decyzja o rezygnacji z ubiegania się o reelekcję ma także związek m.in. ze sporem dotyczącym kontrasygnaty premiera Donalda Tuska pod decyzjami prezydenta w sprawach wymiaru sprawiedliwości.
Manowska oceniła, że brak kontrasygnaty może prowadzić do chaosu i wykorzystywania sytuacji przez polityków. Zaznaczyła, że znaczenie mają także względy prywatne i rodzinne.
Przypomnijmy, że Małgorzata Manowska piastuje funkcję pierwszej prezes Sądu Najwyższego od 2020 roku. Wcześniej - od 2018 roku - była sędzią orzekająca w Izbie Cywilnej tej instytucji.
Pierwszy prezes SN powoływany jest przez Prezydenta RP. Zgodnie z przepisami jego kadencja trwa sześć lat.