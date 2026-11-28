W sobotę Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpatrzył zażalenie prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego na wcześniejsze postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie. Sprawa dotyczyła odwołania od decyzji Trzaskowskiego w sprawie organizacji zgromadzenia przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego.

"Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie Prezydenta m. st. Warszawy i stwierdził, że każdy z uczestników ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie" - przekazano w komunikacie.

Jak przekazała Polsat News sędzia Ewa Leszczyńska-Furtak, argumenty włodarza stolicy Rafała Trzaskowskiego sąd uznał za "niewystarczające". - Zakazanie z góry wielodniowego zgromadzenia na podstawie jedynie hipotetycznych założeń (...) stanowiłoby taką ingerencję nieadekwatną do okoliczności sprawy - dodała.

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