W skrócie Rosyjsko-białoruskie manewry Zapad-2025 wzbudzając niepokój o możliwe prowokacje wobec Polski.

Ekspert wskazuje, że Moskwa może zarówno zintensyfikować działania, jak i je wyciszyć, aby wywołać określony efekt w polskim społeczeństwie.

Polski rząd zdecydował się na zamknięcie granicy z Białorusią w obawie przed potencjalnym zagrożeniem.

Wspólne ćwiczenia żołnierzyWładimira Putina i Alaksanda Łukaszenki rozpoczną się dwa dni po bezprecedensowym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.

- Rosja planuje i potrafi koordynować takie działania - stwierdził prof. Milczanowski i podkreślił, że pojawienie się nad Polską minionej nocy takiej liczby bezzałogowcow nie było dziełem przypadku.

- Celem jest zastraszenie polskiego społeczeństwa, granie na podziały i testowanie systemów obrony - tłumaczył Milczanowski.

Putin wykorzysta Zapad do kolejnych prowokacji? Ekspert wskazuje dwie opcje

Zdaniem eksperta ciężko jednak przewidzieć, jakie będą następne kroki Putina i czy manewry Zapad 2025 zostaną wykorzystane do przeprowadzenia kolejnych prowokacji. - Zależy, jakie te kalkulacje na Kremlu sobie zakładają. Mogą wyciszyć swoje działania, żeby pokazać, jaka histeria zapanowała w Polsce, albo odwrotnie - zintensyfikować działania i zwiększyć stan poczucia zagrożenia - tłumaczył.

Jak podkreślił, jedynym skutecznym sposobem na poskromienie rosyjskich prowokacji jest zbudowanie odpowiedniej odporności w zakresie m.in. obrony powietrznej. Należy zatem wdrożyć systemy antydronowe na wschodzie Polski. Celem ma być pokazanie, że potrafimy neutralizować wlatujące w naszą przestrzeń bezzałogowce.

Profesor zaznaczył, że same działania ze stronyF-16 czy F-35 nie wystarczą. - To są tematy do przemyślenia. Posiadamy odpowiednie systemy, ale z jakichś powodów ich nie używamy. Im bardziej będziemy odporni, tym mniej będzie prowokacji - podkreślił.

Zapad 2025. Symulacja przejęcia Przesmyku Suwalskiego i użycie Oresznika

Zapad to cykliczne manewry, które odbywają na Białorusi. Według oficjalnych doniesień ma w nich uczestniczyć 13 tys. żołnierzy.

W tym roku rosyjski i białoruscy żołnierze mają przeprowadzić m.in. symulację ataku na Przesmyk Suwalski. To odcinek między Polską a Litwą, dzielący Białoruś z obwodem królewieckim.

Poprzednie ćwiczenia Zapad w 2021 roku były podporządkowane scenariuszom przygotowywanej przez Rosję inwazji na Ukrainę.

W ubiegłym miesiącu minister obrony Białorusi Wiktor Chrenin zapowiedział, że manewry Zapad-2025 będą poświęcone planowaniu wykorzystania kompleksu Oreszni oraz broni jądrowej.

- To dla nas ważny element strategicznego odstraszania. Zgodnie z żądaniem głowy państwa, musimy być gotowi na wszystko. Widzimy sytuację na naszych zachodnich i północnych granicach - mówił.

Polska zamyka granicę z Białorusią. Minister podpisał rozporządzenie

Polski rząd na poważnie bierze możliwość prowokacji w związku z manewrami Zapad 2025. Już we wtorek premier Donald Tusk przekazał, że zamknięta zostanie granica z Białorusią.

W środę po południu rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka poinformowała, że rozporządzenie w tej sprawie podpisał szef resortu Marcin Kierwiński.

"Decyzja wchodzi w życie o północy 12.09. Przejścia zostaną otwarte, gdy będziemy pewni, że nie ma żadnego zagrożenia dla polskich obywateli" - przekazała na platformie X.

