Manewry Zapad zagrażają Polsce? Ekspert wskazuje dwie opcje

Artur Pokorski

Artur Pokorski

W piątek ruszają rosyjsko-białoruskie manewry Zapad-2025. Tymczasem w Polsce rośnie obawa o kolejne prowokacje ze strony Kremla. Zdaniem prof. Macieja Milczanowskiego z Zakładu Studiów nad Wojną Uniwersytetu Rzeszowskiego możliwości są dwie. - Rosjanie mogą wyciszyć swoje działania, żeby pokazać, jaka histeria zapanowała w Polsce, albo odwrotnie - zintensyfikować działania, żeby zwiększyć stan poczucia zagrożenia - ocenił w rozmowie z Interią.

Rosyjsko-białoruskie manewry Zapad w 2021 roku
Rosyjsko-białoruskie manewry Zapad w 2021 rokuHandout/ Russian Defence MinistryAFP

W skrócie

  • Rosyjsko-białoruskie manewry Zapad-2025 wzbudzając niepokój o możliwe prowokacje wobec Polski.
  • Ekspert wskazuje, że Moskwa może zarówno zintensyfikować działania, jak i je wyciszyć, aby wywołać określony efekt w polskim społeczeństwie.
  • Polski rząd zdecydował się na zamknięcie granicy z Białorusią w obawie przed potencjalnym zagrożeniem.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wspólne ćwiczenia żołnierzyWładimira Putina i Alaksanda Łukaszenki rozpoczną się dwa dni po bezprecedensowym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.

- Rosja planuje i potrafi koordynować takie działania - stwierdził prof. Milczanowski i podkreślił, że pojawienie się nad Polską minionej nocy takiej liczby bezzałogowcow nie było dziełem przypadku.

- Celem jest zastraszenie polskiego społeczeństwa, granie na podziały i testowanie systemów obrony - tłumaczył Milczanowski.

Putin wykorzysta Zapad do kolejnych prowokacji? Ekspert wskazuje dwie opcje

Zdaniem eksperta ciężko jednak przewidzieć, jakie będą następne kroki Putina i czy manewry Zapad 2025 zostaną wykorzystane do przeprowadzenia kolejnych prowokacji. - Zależy, jakie te kalkulacje na Kremlu sobie zakładają. Mogą wyciszyć swoje działania, żeby pokazać, jaka histeria zapanowała w Polsce, albo odwrotnie - zintensyfikować działania i zwiększyć stan poczucia zagrożenia - tłumaczył.

Zobacz również:

Odnaleziono kolejny fragment drona (zdj. ilustracyjne)
Polska

Kolejny dron znaleziony w Mazowieckiem. Służby potwierdzają

Karolina Głodowska
Krzysztof Ryncarz
Karolina Głodowska, Krzysztof Ryncarz

    Jak podkreślił, jedynym skutecznym sposobem na poskromienie rosyjskich prowokacji jest zbudowanie odpowiedniej odporności w zakresie m.in. obrony powietrznej. Należy zatem wdrożyć systemy antydronowe na wschodzie Polski. Celem ma być pokazanie, że potrafimy neutralizować wlatujące w naszą przestrzeń bezzałogowce.

    Profesor zaznaczył, że same działania ze stronyF-16 czy F-35 nie wystarczą. - To są tematy do przemyślenia. Posiadamy odpowiednie systemy, ale z jakichś powodów ich nie używamy. Im bardziej będziemy odporni, tym mniej będzie prowokacji - podkreślił.

    Zapad 2025. Symulacja przejęcia Przesmyku Suwalskiego i użycie Oresznika

    Zapad to cykliczne manewry, które odbywają na Białorusi. Według oficjalnych doniesień ma w nich uczestniczyć 13 tys. żołnierzy. 

    W tym roku rosyjski i białoruscy żołnierze mają przeprowadzić m.in. symulację ataku na Przesmyk Suwalski. To odcinek między Polską a Litwą, dzielący Białoruś z obwodem królewieckim.

    Poprzednie ćwiczenia Zapad w 2021 roku były podporządkowane scenariuszom przygotowywanej przez Rosję inwazji na Ukrainę.

    Zobacz również:

    Służby sprawdzają teren, na który spadły części rosyjskiego drona. Gen. Dariusz Wroński komentuje aktualną sytuację
    Polska

    Rosyjskie drony nad Polską. Generał ujawnia niepokojący cel ataku

    Kamila Baranowska
    Kamila Baranowska

      W ubiegłym miesiącu minister obrony Białorusi Wiktor Chrenin zapowiedział, że manewry Zapad-2025 będą poświęcone planowaniu wykorzystania kompleksu Oreszni oraz broni jądrowej

      - To dla nas ważny element strategicznego odstraszania. Zgodnie z żądaniem głowy państwa, musimy być gotowi na wszystko. Widzimy sytuację na naszych zachodnich i północnych granicach - mówił.

      Polska zamyka granicę z Białorusią. Minister podpisał rozporządzenie

      Polski rząd na poważnie bierze możliwość prowokacji w związku z manewrami Zapad 2025. Już we wtorek premier Donald Tusk przekazał, że zamknięta zostanie granica z Białorusią.

      W środę po południu rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka poinformowała, że rozporządzenie w tej sprawie podpisał szef resortu Marcin Kierwiński

      "Decyzja wchodzi w życie o północy 12.09. Przejścia zostaną otwarte, gdy będziemy pewni, że nie ma żadnego zagrożenia dla polskich obywateli" - przekazała na platformie X.

      Zobacz również:

      Donald Trump i Władimir Putin na Alasce
      Polska

      Drony to dopiero początek? "Może dojść zatrucie, porwanie, zielone ludziki"

      Łukasz Szpyrka
      Łukasz Szpyrka
      "Reakcja była właściwa". Gen. Polko o rosyjskich dronach na terytorium PolskiPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze