Manewry wojskowe koalicji chętnych w Polsce. Niemiecki rząd ogłasza
Wbrew wtorkowym doniesieniom Niemcy wezmą udział w zaplanowanych na jesień ćwiczeniach wojskowych koalicji chętnych. Będą to pierwsze tego rodzaju manewry, a odbędą się w Polsce, przede wszystkim z udziałem wojsk brytyjskich i francuskich.
W skrócie
- Niemcy dołączą do manewrów wojskowych koalicji chętnych wspierających Ukrainę, które odbędą się jesienią w Polsce. O szczegółach udziału zadecyduje niemiecko-francuska rada ds. bezpieczeństwa i obrony.
- Podczas spotkania w Paryżu przedstawiciele około 25 państw koalicji chętnych uzgodnili przeprowadzenie pierwszych ćwiczeń międzynarodowych sił mających działać po zawarciu rozejmu na Ukrainie.
- Utworzenie wielonarodowych sił pod europejskim dowództwem do zabezpieczenia ewentualnego zawieszenia broni zostało uzgodnione w grudniu 2025 roku, a obecnie koalicja zrzesza 37 państw.
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Niemcy wezmą udział w manewrach wojskowych państw koalicji chętnych, czyli krajów wspierających Ukrainę, które odbędą się jesienią w Polsce - przekazał w środę agencji dpa rzecznik niemieckiego rządu Stefan Kornelius. Jak dodał, rząd analizuje obecnie możliwy charakter tego udziału.
Ćwiczenia wojskowe koalicji chętnych. Niemcy wezmą udział
Kornelius poinformował, że udział Niemiec w ćwiczeniach zostanie omówiony w piątek na posiedzeniu niemiecko-francuskiej rady ds. bezpieczeństwa i obrony. Zbierze się ona w bazie lotniczej Noervenich w Nadrenii Północnej-Westfalii, tuż przed posiedzeniem ministrów obu krajów w pobliskim Bruehl pod Kolonią. Wezmą w nim udział także kanclerz Friedrich Merz i prezydent Francji Emmanuel Macron.
Jeszcze we wtorek w niemieckich kręgach rządowych mówiono, że Niemcy nie będą uczestniczyć w manewrach koalicji chętnych.
Spotkanie koalicji chętnych. Uzgodniono ćwiczenia wojskowe
W poniedziałkowym spotkaniu koalicji chętnych w Paryżu wzięło udział około 25 szefów państw i rządów. Uzgodniono między innymi przeprowadzenie pierwszych międzynarodowych ćwiczeń sił, które koalicja zamierza rozmieścić w Ukrainie po zawarciu rozejmu.
Premier Donald Tusk zapowiedział we wtorek, że manewry odbędą się jesienią w Polsce, przede wszystkim z udziałem wojsk francuskich i brytyjskich, by "przygotować koalicję do realnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i regionu".
Jak podkreśliła we wtorek agencja dpa, w ćwiczeniach chodzi przede wszystkim o to, by sztaby dowodzenia trenowały ścieżki decyzyjne lub przerzuty wojsk, zwykle bez przemieszczania sprzętu wojskowego czy żołnierzy w terenie.
Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Macron: Wielonarodowe siły gotowe do działania
Utworzenie wielonarodowych sił pod europejskim dowództwem, które mają zabezpieczyć ewentualne zawieszenie broni, uzgodniono w grudniu 2025 r. na spotkaniu europejskich przywódców w sprawie Ukrainy w Berlinie. Emmanuel Macron zapewnił w poniedziałek, że siły te są już gotowe do działania.
Friedrich Merz powiedział w Paryżu, że koalicja chętnych jest gotowa odegrać ważną rolę w kwestii gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy po zawieszeniu broni, w ścisłej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. - O charakterze i zakresie niemieckiego wkładu zdecydują rząd federalny oraz Bundestag - podkreślił Merz.
Tak zwana koalicja chętnych po raz pierwszy zebrała się w styczniu 2025 r. Zrzesza obecnie 37 państw, głównie europejskich. W działania koalicji zaangażowane są także między innymi Kanada, Japonia czy Turcja.