W skrócie Niemcy dołączą do manewrów wojskowych koalicji chętnych wspierających Ukrainę, które odbędą się jesienią w Polsce. O szczegółach udziału zadecyduje niemiecko-francuska rada ds. bezpieczeństwa i obrony.

Podczas spotkania w Paryżu przedstawiciele około 25 państw koalicji chętnych uzgodnili przeprowadzenie pierwszych ćwiczeń międzynarodowych sił mających działać po zawarciu rozejmu na Ukrainie.

Utworzenie wielonarodowych sił pod europejskim dowództwem do zabezpieczenia ewentualnego zawieszenia broni zostało uzgodnione w grudniu 2025 roku, a obecnie koalicja zrzesza 37 państw.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Niemcy wezmą udział w manewrach wojskowych państw koalicji chętnych, czyli krajów wspierających Ukrainę, które odbędą się jesienią w Polsce - przekazał w środę agencji dpa rzecznik niemieckiego rządu Stefan Kornelius. Jak dodał, rząd analizuje obecnie możliwy charakter tego udziału.

Ćwiczenia wojskowe koalicji chętnych. Niemcy wezmą udział

Kornelius poinformował, że udział Niemiec w ćwiczeniach zostanie omówiony w piątek na posiedzeniu niemiecko-francuskiej rady ds. bezpieczeństwa i obrony. Zbierze się ona w bazie lotniczej Noervenich w Nadrenii Północnej-Westfalii, tuż przed posiedzeniem ministrów obu krajów w pobliskim Bruehl pod Kolonią. Wezmą w nim udział także kanclerz Friedrich Merz i prezydent Francji Emmanuel Macron.

Jeszcze we wtorek w niemieckich kręgach rządowych mówiono, że Niemcy nie będą uczestniczyć w manewrach koalicji chętnych.

Spotkanie koalicji chętnych. Uzgodniono ćwiczenia wojskowe

W poniedziałkowym spotkaniu koalicji chętnych w Paryżu wzięło udział około 25 szefów państw i rządów. Uzgodniono między innymi przeprowadzenie pierwszych międzynarodowych ćwiczeń sił, które koalicja zamierza rozmieścić w Ukrainie po zawarciu rozejmu.

Premier Donald Tusk zapowiedział we wtorek, że manewry odbędą się jesienią w Polsce, przede wszystkim z udziałem wojsk francuskich i brytyjskich, by "przygotować koalicję do realnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i regionu".

Jak podkreśliła we wtorek agencja dpa, w ćwiczeniach chodzi przede wszystkim o to, by sztaby dowodzenia trenowały ścieżki decyzyjne lub przerzuty wojsk, zwykle bez przemieszczania sprzętu wojskowego czy żołnierzy w terenie.

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Macron: Wielonarodowe siły gotowe do działania

Utworzenie wielonarodowych sił pod europejskim dowództwem, które mają zabezpieczyć ewentualne zawieszenie broni, uzgodniono w grudniu 2025 r. na spotkaniu europejskich przywódców w sprawie Ukrainy w Berlinie. Emmanuel Macron zapewnił w poniedziałek, że siły te są już gotowe do działania.

Friedrich Merz powiedział w Paryżu, że koalicja chętnych jest gotowa odegrać ważną rolę w kwestii gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy po zawieszeniu broni, w ścisłej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. - O charakterze i zakresie niemieckiego wkładu zdecydują rząd federalny oraz Bundestag - podkreślił Merz.

Tak zwana koalicja chętnych po raz pierwszy zebrała się w styczniu 2025 r. Zrzesza obecnie 37 państw, głównie europejskich. W działania koalicji zaangażowane są także między innymi Kanada, Japonia czy Turcja.





Morawiecki w "Graffiti" o PiS i Konfederacji: To mnie bardzo martwi Polsat News Polsat News