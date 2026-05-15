W skrócie Bożena Borowiec objęła mandat po zmarłym Łukaszu Litewce, wcześniej odmówił go Rafał Adamczyk.

Litewka, znany z działalności charytatywnej, zginął 23 kwietnia w wyniku potrącenia przez samochód.

Bożena Borowiec od 2024 r. jest zastępczynią prezesa zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

57-letni kierowca usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym po śmierci Litewki.

36-letni poseł Łukasz Litewka, oprócz polityki znany ze swojej aktywności charytatywnej, związanej głównie z pomocą zwierzętom, zginął 23 kwietnia potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem ul. Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej.

Zgodnie z opublikowanym w Monitorze Polskim postanowieniem marszałka Sejmu w związku z wygaśnięciem mandatu posła Litewki wybranego z listy Nowej Lewicy w okręgu wyborczym nr 32, na jego miejsce wstąpi Bożena Borowiec, kandydatka z tej samej listy, która w wyborach otrzymała kolejno największą liczbę głosów.

Bożena Borowiec złożyła ślubowanie. Objęła mandat po Łukaszu Litewce

Borowiec od 2024 r. pracuje jako zastępczyni prezesa zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wcześniej była wiceprezydentem Dąbrowy Górniczej oraz m.in. dyrektorką Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w woj. śląskim.

Kodeks wyborczy stanowi, że prawo do objęcia mandatu po zmarłym pośle przysługuje kolejnemu kandydatowi z tej samej listy, który otrzymał największą liczbę głosów.

W wyborach parlamentarnych 15 października 2023 r. Litewka uzyskał najlepszy wynik - 40 579 głosów - na liście Nowej Lewicy w okręgu nr 32. Drugi był obecny marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który dostał 22 332 głosy. Obaj weszli do Sejmu.

Kolejne miejsca z największą liczbą głosów na tej liście Nowej Lewicy zajęli Rafał Adamczyk (5900 głosów) oraz Bożena Borowiec (4937 głosów), którzy nie zdobyli mandatów poselskich. Adamczyk zapowiedział, że nie obejmie mandatu, gdyż zamierza kontynuować pracę jako członek zarządu województwa śląskiego, a jego priorytetem pozostaje działanie na rzecz lokalnej społeczności.

Śmierć Łukasza Litewki. 57-latek usłyszał zarzuty

Bożena Borowiec kandydowała do Sejmu w 2023 r. z listy Nowej Lewicy w okręgu nr 32 (obejmującym miasta na prawach powiatu: Dąbrowę Górniczą, Jaworzno i Sosnowiec, a także powiaty będziński i zawierciański).

W sprawie tragicznej śmierci Łukasza Litewki, 57-letni kierowca samochodu usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia. Według prokuratury nieumyślnie naruszył zasady ruchu drogowego i również nieumyślnie spowodował śmierć rowerzysty.

Kierowca wyszedł na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Sąd Okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury, która domagała się aresztowania 57-latka.

