Za nami najgorętszy rok w historii ludzkości , który w Polsce okazał się drugim najcieplejszym w historii pomiarów. Duże zmiany utrzymują się również obecnie. Jak obawiają się eksperci, luty może się okazać jednym z najcieplejszych takich miesięcy w naszym kraju. A to jeszcze nie koniec. Z najnowszych danych wynika, że przełom lutego i marca może się okazać zaskakująco ciepły .

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Pogoda daje zielone światło. Zaskakująco ciepło

"Pogoda daje nam "zielone światło" na ciepłe dni! Przełom lutego i marca łączy siły, by zaskoczyć nas ciepłem " - czytamy na profilu CMM na Facebooku .

Cały czas musimy sobie przypominać, że wciąż mamy kalendarzową zimę. Pogoda za oknem jednak zdecydowanie bardziej przypomina wiosnę . W najbliższym czasie mocno to odczujemy.

Jak mówił w rozmowie z Interią dr Radosław Droździoł z Zakładu Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych IMGW, "zima właściwie trwała dwa tygodnie" a pogodę w lutym można porównać do tej z pogranicza marca i kwietnia.

Będzie ciepło, zwłaszcza na południu

Z danych zaprezentowanych przez specjalistów z IMGW wynika, że cieplej zacznie się robić już w najbliższą niedzielę. Na początku przyszłego tygodnia temperatury jeszcze wzrosną i w centrum oraz na południu Polski mogą sięgać nawet 15-16 stopni Celsjusza . Takie temperatury pod koniec lutego to prawdziwa anomalia.

W kolejnych dniach nasz kraj podzieli się pod względem ciepła na dwie główne części: chłodniejszą, północno-zachodnią oraz cieplejsze centrum i południe. Podczas gdy na zachodzie i północy termometry pokażą od 5 do 7 st. C, w większości Polski będzie od 12 do 16 stopni Celsjusza.