"Mamy już inny rodzaj powietrza". Znamy najcieplejsze miejsce w Polsce
Zakopane raczej rzadko kojarzy się z najcieplejszym miejscem w naszym kraju. Dokładnie tak było jednak w poniedziałek rano. W popularnym podgórskim mieście mróz był najlżejszy i wynosił niewiele mniej niż -5 stopni. W pozostałych miejscowościach okazał się on znacznie większy.
"Poranek z bardzo silnym mrozem w całym kraju. Najzimniej w Suwałkach -27,7 st. C, najcieplej w Zakopanem: -5,5 st. C" - informował rano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W wielu miejscach w tym czasie mróz przekraczał -20 stopni Celsjusza.
Ta apka mówi, kiedy spadnie śnieg - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store
Najcieplej w Zakopanem. Synoptyk wyjaśnia, dlaczego
Na terenach podgórskich zwykle temperatury są niższe niż na nizinach. Tym razem jednak, w miarę napływu arktycznego powietrza, najzimniej jest na północnym wschodzie kraju. W rejonie Suwalszczyzny temperatury są najniższe zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy.
W poniedziałek o godz. 6:00 na stacjach pomiarowych IMGW a w Zakopanem zanotowano temperaturę na poziomie -5,5 st. C. Był to wówczas najlżejszy mróz w całym kraju. Dość ciepło było również w Tatrach: na Kasprowym Wierchu było wtedy -8,6 st. C.
Nie tylko rano Zakopane było najcieplejszym miejscem w Polsce. Tak samo było w nocy, kiedy temperatura w mieście spadła do -6 stopni.
"Dzisiaj w ciągu dnia również Zakopane będzie najcieplejszym miejscem w kraju, z maksymalną temperaturą do -4 st. C. We wtorek będzie jeszcze cieplej: temperatury w Zakopanem pokażą zero stopni" - poinformował kierownik zakopiańskiej stacji meteorologicznej IMGW Paweł Parzuchowski.
Ta dość rzadka sytuacja, kiedy najcieplej jest w Zakopanem, a w reszcie Polski notuje się niższe temperatury, jest możliwa w określonych warunkach. Do naszego kraju z północnego wschodu napływa zimne powietrze, zaś cieplejsze masy powietrza unoszą się ku górze.
"Na południu kraju mamy już inny rodzaj powietrza: polarno-morskie, wyraźnie cieplejsze. To spowoduje dalsze ocieplenie w Tatrach; w środę temperatura w Zakopanem może sięgnąć plus 3 stopnie" - dodał Parzuchowski.
Na niżej położonych terenach będzie znacznie zimniej.
Nadchodzi bardzo mroźna noc. Znacznie nawet -27 stopni
W poniedziałek na północnym wschodzie termometry pokażą w ciągu dnia około -19 stopni Celsjusza, a w centrum w okolicach -13. Na południowym zachodzie z kolei możliwy będzie mróz na poziomie od -6 do około -3 stopni.
Zbliżająca się noc będzie wyjątkowo mroźna, być może najzimniejsza w całym sezonie. Znowu najmroźniej będzie na północnym wschodzie oraz miejscami Lubelszczyźnie i Mazowszu: do -27, -24 stopni Celsjusza. W centrum będzie około -20, a na południowym zachodzie do -8, -6 stopni.
-----