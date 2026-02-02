"Poranek z bardzo silnym mrozem w całym kraju. Najzimniej w Suwałkach -27,7 st. C, najcieplej w Zakopanem: -5,5 st. C" - informował rano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W wielu miejscach w tym czasie mróz przekraczał -20 stopni Celsjusza.

Najcieplej w Zakopanem. Synoptyk wyjaśnia, dlaczego

Na terenach podgórskich zwykle temperatury są niższe niż na nizinach. Tym razem jednak, w miarę napływu arktycznego powietrza, najzimniej jest na północnym wschodzie kraju. W rejonie Suwalszczyzny temperatury są najniższe zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy.

W poniedziałek o godz. 6:00 na stacjach pomiarowych IMGW a w Zakopanem zanotowano temperaturę na poziomie -5,5 st. C. Był to wówczas najlżejszy mróz w całym kraju. Dość ciepło było również w Tatrach: na Kasprowym Wierchu było wtedy -8,6 st. C.

Najzimniejszym obszarem jest północny wschód. Najcieplej z kolei jest w Zakopanem - informuje IMGW IMGW materiał zewnętrzny

Nie tylko rano Zakopane było najcieplejszym miejscem w Polsce. Tak samo było w nocy, kiedy temperatura w mieście spadła do -6 stopni.

"Dzisiaj w ciągu dnia również Zakopane będzie najcieplejszym miejscem w kraju, z maksymalną temperaturą do -4 st. C. We wtorek będzie jeszcze cieplej: temperatury w Zakopanem pokażą zero stopni" - poinformował kierownik zakopiańskiej stacji meteorologicznej IMGW Paweł Parzuchowski.

Ta dość rzadka sytuacja, kiedy najcieplej jest w Zakopanem, a w reszcie Polski notuje się niższe temperatury, jest możliwa w określonych warunkach. Do naszego kraju z północnego wschodu napływa zimne powietrze, zaś cieplejsze masy powietrza unoszą się ku górze.

"Na południu kraju mamy już inny rodzaj powietrza: polarno-morskie, wyraźnie cieplejsze. To spowoduje dalsze ocieplenie w Tatrach; w środę temperatura w Zakopanem może sięgnąć plus 3 stopnie" - dodał Parzuchowski.

Na niżej położonych terenach będzie znacznie zimniej.

Nadchodzi bardzo mroźna noc. Znacznie nawet -27 stopni

W poniedziałek na północnym wschodzie termometry pokażą w ciągu dnia około -19 stopni Celsjusza, a w centrum w okolicach -13. Na południowym zachodzie z kolei możliwy będzie mróz na poziomie od -6 do około -3 stopni.

Zbliżająca się noc będzie wyjątkowo mroźna, być może najzimniejsza w całym sezonie. Znowu najmroźniej będzie na północnym wschodzie oraz miejscami Lubelszczyźnie i Mazowszu: do -27, -24 stopni Celsjusza. W centrum będzie około -20, a na południowym zachodzie do -8, -6 stopni.

