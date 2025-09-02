Donald Tusk zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, na którym prezentuje raport przygotowany przez Światową Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

- Słuchajcie, mam złą wiadomość, ale tylko dla tych, którzy źle życzą Polsce. Mam tutaj sensacyjny raport, który mówi o tym, w jakim kraju najszybciej rośnie ludziom ilość pieniędzy w portfelu. To, co zostaje w portfelu każdego dnia. I ten wzrost jest rekordowy w Polsce. Zobaczcie zresztą sami - powiedział, wskazując na wydrukowany na kartce wykres.

Donald Tusk ogłasza sukces. "Zobaczcie, gdzie są Niemcy"

W dalszej części nagrania szef rządu wymienia także państwa, które udało nam się wyprzedzić, a które powszechnie uważane są za kraje dobrobytu. To m.in. Wielka Brytania, Australia, Francja, USA czy Holandia.

- O! Zobaczcie, taki fajny prezencik dla mnie. Zobaczcie, gdzie są Niemcy" - żartuje Tusk, wskazując na dół tabeli. "Mówiąc krótko: Robimy! Nie gadamy - dodał.

Polska w klubie bilionerów. Premier o wynikach gospodarki

Na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów Donald Tusk przekazał opinii publicznej "dwie dobre informacje". - Często słyszymy, że nie umiemy się pochwalić, nie zawsze znajdujemy czas i determinację, żeby powiedzieć, co Polsce się udaje - mówił o rozwoju gospodarczym Polski.

Następnie zaprezentował dane, z których wynika, że "Polska dołączyła do ekskluzywnego klubu bilionerów".

- To wreszcie stało się faktem, absolutnie historycznym. Polska trafiła w tych dniach do bardzo ekskluzywnego klubu państw bilionerów. Ja wiem, że to są abstrakcyjne statystki, że się w głowach nie mieści takie coś jak bilion - powiedział.

Jednocześnie podkreślił, że na świecie jest tylko 20 państw, które mają podobny status. - Polska jest bezkonkurencyjna, jeśli chodzi o tempo wzrostu gospodarczego: plus 3,4 proc. Mówimy o realnym dochodzie rozporządzalnym, czyli pieniądzach, które każdy obywatel ma do dyspozycji (...). Polakom rekordowo, w porównaniu z innymi zachodnimi państwami, wzrosła ilość pieniędzy w portfelach - wskazał.

