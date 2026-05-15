"Mam ze sobą tę notatkę…". Premier nagle wyciągnął kartkę z danymi
- Osiągnęliśmy tylko to, o czym można było tylko marzyć. W pierwszym kwartale 2026 roku nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy z Białorusią - powiedział Donald Tusk po odprawie ze Strażą Graniczną w Otwocku. Szef rządu podziękował służbom za "spektakularny sukces" w zabezpieczaniu granic. - To jest jedyna metoda, żeby przywrócić wszystkie humanitarne standardy na naszej granicy - przekazał premier.
W skrócie
- Premier przekazał, że w pierwszym kwartale 2026 roku nie odnotowano skutecznych prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią.
- Podczas spotkania w Otwocku szef rządu podziękował funkcjonariuszom Straży Granicznej za skuteczne zabezpieczanie granic.
- Premier zapowiedział, że poprawa sytuacji humanitarnej na granicy jest możliwa tylko jako następstwo jej zabezpieczenia.
W przeddzień święta Straży Granicznej premier Donald Tusk oraz szef MSWiA Marcin Kierwiński wizytowali Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy Straży Granicznej w Otwocku. Szef rządu podziękował funkcjonariuszom za służbę i stwierdził, że Polska osiągnęła "spektakularny sukces" w zabezpieczaniu granic, czego dowód mają stanowić przytoczone przez Donalda Tuska dane.
- Mam za se sobą tę notatkę, żeby podzielić się z wami tylko kilkoma danymi, bo one mówią więcej niż najbardziej uroczyste przemówienia. W 2023 roku granicę z Białorusią przekroczyło nielegalnie 12 tys. ludzi. (...) Osiągnęliśmy tylko to, o czym można było tylko marzyć - w pierwszym kwartale 2026 roku nikomu nie udało się przekroczyć granicy między Polską a Białorusią. Nielegalnych przekroczeń: zero - powiedział Donald Tusk po odprawie ze Strażą Graniczną w Otwocku.
"Nielegalnych przekroczeń: zero". Premier podziękował Straży Granicznej
Szef rządu zaznaczył, że wynik ten nie jest efektem osłabienia presji na wschodniej granicy. W 2023 r. prób przejścia było 26 tys. i co druga była udana. W 2025 r. prób było 30 tys. tysięcy, jednak liczba udanych wyniosła 1,7 tys. - przekazał premier, stwierdzając, że wschodnie granice Polski to "najlepiej strzeżone granice zewnętrzne Unii Europejskiej".
- To, że mamy zero przejść w pierwszym kwartale 2026 r., to jest efekt kapitalnej i bezprecedensowej syntezy: działania całego państwa, ofiarności funkcjonariuszy i funkcjonariuszek Straży Granicznej, wielkich nakładów - powiedział Donald Tusk.
Donald Tusk zapowiedział przywrócenie standardów humanitarnych na granicy
W Otwocku premier odniósł się także do zarzutów związanych z kolejnymi przedłużeniami ograniczenia prawa azylowego. Według Donalda Tuska poprawa sytuacji humanitarnej jest możliwa tylko jako następstwo uszczelnienia granic.
- To jest jedyna metoda, aby przywrócić wszystkie humanitarne standardy na naszej granicy. Tylko skuteczne ochrona granicy pozwala uniknąć sytuacji, których chcemy unikać, gdzie potrzebna jest przemoc - stwierdził premier, wskazując, że są dostępne przejścia graniczne, jak Terespol i Kuźnia, w których można - mimo rządowych ograniczeń w dostępie do azylu - ubiegać się o ochronę w Polsce.
- Mamy na uwadze tę potrzebę, aby cywilizować sytuację na granicy - powiedział premier, zapewniając funkcjonariuszy, że otrzymają wszystkie środki niezbędne do zabezpieczenia granicy. - Zasłużyliście na to, jak nikt w Polsce - stwierdził Donald Tusk.