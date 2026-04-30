"Mam otwarte serce". Zapytali Kaczyńskiego o przyszłość Mejzy

Mateusz Balcerek

- Mam otwarte serce i gotowość przyjmowania skruchy i naprawy postępowania - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, pytany o posła Łukasza Mejzę, który opuścił klub. Polityk jednoznacznie nie odpowiedział na pytanie, czy parlamentarzysta znajdzie się na listach wyborczych jego partii w 2027 roku.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński wystąpił w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie. Szef największej partii opozycyjnej pytany był m.in. o polityczną przyszłość posła Łukasza Mejzy, który dzień wcześniej opuścił klub parlamentarny.

Kaczyński pytany o kulisy i powody tej decyzji odparł jedynie, że Mejza "po prostu zrezygnował z członkostwa w klubie i to zamyka sprawę".

"Mam otwarte serce". Kaczyński pytany o Łukasza Mejzę

Dziennikarze zapytali też prezesa PiS o możliwość powrotu Łukasza Mejzy na listy wyborcze w 2027 roku.

- Jestem katolikiem, jestem chrześcijaninem (...). Mam otwarte serce i gotowość przyjmowania skruchy i naprawy postępowania. Tyle mogę powiedzieć - stwierdził poseł.

Zobacz również:

Poseł PiS Łukasz Mejza
Polska

"W poczuciu odpowiedzialności za Polskę". Łukasz Mejza poza klubem PiS

Michał Blus
Michał Blus

Po chwili dodał, że na "układanie list jest jeszcze za wcześnie".

Łukasz Mejza zabrał głos na temat walk we freak fightach

Jedną z głównych przyczyn usunięcia polityka z klubu miała być jego deklaracja o udziale w walkach pato-mma.

Łukasz Mejza, pytany przez Polsat News, przyznał, że rozważyłby udział w gali freak fight, jeśli mógłby w ten sposób "pomóc komuś, przeznaczając milion złotych na cele charytatywne".

- Na pewno musiałbym to skonsultować ze swoim środowiskiem politycznym - zaznaczył.

Poseł PiS przestrzegł również przed nadmierną krytyką freak fightów, ponieważ - jak ocenił - mają one pozytywny wpływ na kulturę fizyczną w Polsce.

W rozmowie z inną stacją przyznał nawet, kto mógłby zostać jego rywalem. Miałby to być Jacek Murański.

Zobacz również:

Poseł PiS rezygnuje z immunitetu. Seria afer w tle
Polska

Łukasz Mejza zrzeka się immunitetu. Chodzi o serię wykroczeń

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

- Za to, co chciał zrobić, forsując Rafała Trzaskowskiego, fajnie by było zobaczyć, jak w walce dostaje przysłowiowy oklep - stwierdził w rozmowie z wPolsce24.

"Nie jest tyle warty". Organizacja MMA sondowała zatrudnienie Mejzy

Co ciekawe, federacja Prime Show MMA przyznała, że prowadziła rozmowy z Łukaszem Mejzą. Sprawa miała utknąć w martwym punkcie z powodu oczekiwań finansowych polityka.

- Były z nim rozmowy, ale on chce miliona złotych. To jest bez sensu, on nie jest tyle wart. Byliśmy chętni, ale nie za tyle pieniędzy. Rozmowy trwały, jesteśmy w kontakcie, ale nic nie zostało ustalone. Bardzo chętnie zobaczylibyśmy pana posła w naszych szeregach, ale podejrzewamy, że to będzie możliwe dopiero wtedy, jak wygaśnie jego mandat i nie będzie startować w kolejnych wyborach - powiedział Onetowi prezes organizacji, Tomasz Bezrąk.

Mejza był obecny na poprzedniej gali tej federacji, na której walczył m.in. były poseł PiS Przemysław Czarnecki.

Zobacz również:

Łukasz Mejza rozważa udział w gali freak fightów. Nieoficjalne ustalenia
Polska

Łukasz Mejza weźmie udział w kontrowersyjnych walkach? "Rozważam"

Dorota Hilger
Dorota Hilger
