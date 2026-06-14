W skrócie Szef MSZ Radosław Sikorski stwierdził, że obecność amerykańska w Polsce powinna zostać zwiększona na flance wschodniej.

Sikorski podkreślił, że w rozmowie z Donaldem Trumpem Karol Nawrocki powinien poruszyć kwestię Zbigniewa Ziobry.

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- Jeśli dojdzie do rozmowy prezydentów, nieformalnej nawet, no to po pierwsze przyklepanie obietnicy o zwiększeniu, choć nie wiemy od jakiego pułapu, obecności amerykańskiej w Polsce. (...) Ona, naszym zdaniem, powinna być zwiększana tam, gdzie jest naprawdę potrzebna, czyli na flance wschodniej, tam, gdzie jest zagrożenie. To numer jeden - powiedział Radosław Sikorski, odnosząc się do wizyty Karola Nawrockiego w USA.

Zdaniem szefa MSZ kolejną kwestią, jaką Nawrocki powinien poruszyć w rozmowie z Donaldem Trumpem powinna, być sprawa Zbigniewa Ziobry.

- Wiemy, że w Stanach Zjednoczonych chowa się ścigany listem gończym podejrzany Zbigniew Z., który powinien odpowiedzieć prokuratorowi na zarzuty o defraudację z Funduszu Sprawiedliwości. (...) Między sojusznikami i krajami, które mają tak świetne relacje jak Polska i Stany Zjednoczone, nie powinno być wyłudzania wizy dziennikarskiej - ocenił wicepremier.

Sikorski podkreślił, że Ziobro "nie jest dziennikarzem". - Jest wiceprezesem głównej partii opozycyjnej i posłem. Jego miejscem jest Sejm, Warszawa, a nie Stany Zjednoczone, więc mam nadzieję, że pan prezydent upomni się o to, aby tę wyłudzoną wizę unieważnić - zaznaczył.

Karol Nawrocki z wizytą w USA. Prezydencki minister ujawnia temat rozmów

Karol Nawrocki przybył w sobotę wieczorem czasu miejscowego do USA. Delegacja prezydenta ma związek z urodzinami Donalda Trumpa i zaplanowaną z tej okazji na niedzielę galą UFC Freedom 250 przy Białym Domu. O szczegóły wizyty pytany był szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Jak przekazał, plan pobytu prezydenta zakłada także rozmowę z Donaldem Trumpem "o zasadniczych sprawach dotyczących polskiego bezpieczeństwa, stosunkach dwustronnych i współpracy energetyczno-gospodarczej".

- A przypomnę, że poza tematyką gospodarczą, energetyczną czy politycznym dialogiem, najważniejsza jest oczywiście dla nas kwestia polityki bezpieczeństwa, obecności amerykańskich żołnierzy na terytorium Polski - podkreślił prezydencki minister.

W niedzielę prezydent spotka się także z politykami, Polakami w Maryland i weźmie udział we mszy świętej.

Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w działaniu Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów PiS. Prokuratura chce przedstawić mu 26 zarzutów. W listopadzie ubiegłego roku Sejm uchylił byłemu ministrowi sprawiedliwości immunitet.

Ziobro najpierw przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów Viktora Orbana otrzymał azyl polityczny. Po wygraniu wyborów przez Petera Magyara polityk PiS udał się do USA, gdzie - jak przekazała Telewizja Republika - ma pełnić rolę korespondenta stacji.





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