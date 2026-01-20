W skrócie Igor R. i Irina R. zostali postawieni przed sądem w Sosnowcu pod zarzutem współpracy z rosyjskim wywiadem oraz wyprowadzania wrażliwych informacji.

Proces został utajniony ze względu na bezpieczeństwo państwa, a podejrzanym grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

Igor R. został dodatkowo oskarżony o udział w wysyłce paczki z materiałami wybuchowymi, którą nadano przez firmę kurierską i w której znajdowała się nitrogliceryna.

Igor i Irina R. mogli szkodzić Polsce, działając z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (FSB). Ponadto sam mężczyzna oskarżony jest o nadanie paczki z ładunkiem wybuchowym za pośrednictwem firmy kurierskiej.

We wtorek na salę rozpraw został najpierw doprowadzony Igor R., ubrany w czerwony więzienny drelich. Trzymał w rękach kartkę z krzyżującymi się symbolami i napisami: "Rosja", "Putin" i "Ch… wojnie". Ostatni wyraz zapisał cyrylicą, rysując pacyfę w literze "o". Chwilę później policjanci wprowadzili jego żonę.

Dwoje Rosjan przed sądem w Polsce. Oskarżeni o szpiegostwo

Proces jest niejawny, wobec czego nie wiadomo, czy ostatecznie małżeństwu odczytano zarzuty i czy sprawa formalnie ruszyła. Decyzja o utajnieniu rozprawy - zdaniem prok. Krzysztofa Kuka ze śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej - była motywowana dbaniem o bezpieczeństwo państwa.

Prokuratur nie chciał rozmawiać o zarzutach ani udzielać innych informacji. Powiedział jedynie, że oskarżonym może grozić kara do 15 lat pozbawienia wolności.

- Skoro w przestrzeni publicznej krąży ogromnie dużo (informacji - red.) na temat tego procesu, to wyłączenie jawności jest takie połowiczne, takie trochę pro forma - oceniła w rozmowie z dziennikarzami broniąca Igora R. mec. Marta Smołka.

Zarzuty dla małżeństwa z Rosji. Mogli wynosić informacje

Małżeństwo z Rosji zostało zatrzymane w lipcu 2024 r. - od tamtego czasu oboje przebywają w areszcie. Śledztwo przeciwko nim prowadził śląski wydział PK oraz katowicka delegatura ABW. Akt oskarżenia został przesłany do sądu w październiku 2025 r.

Śledztwo wykazało, że Igor R. od lutego do sierpnia 2022 roku współpracował z rosyjską FSB przeciwko Polsce - m.in. zbierał i przekazywał informacje, dotyczące rosyjskich opozycjonistów, a także podmiotów udzielających im pomocy.

Następnie dane te zapisywał na nośniku pamięci, który oddawał swojej żonie Irinie R. Kobieta miała za zadanie dostarczyć informacje do FSB. Za punkty przerzutu służyły automaty paczkowe lub bezpośrednie spotkania z funkcjonariuszami rosyjskiej służby.

Niebezpieczna przesyłka. W środku materiały wybuchowe

Dodatkowo Prokuratura Krajowa oskarżyła Igora R., że działając z innym obywatelem Rosji i obywatelem Ukrainy, wziął udział w wysyłce przez firmę kurierską paczki z materiałem wybuchowym. W paczce, którą znaleziono w magazynie przewoźnika w woj. łódzkim, była m.in. nitrogliceryna.

W opinii biegłego z Biura Badań Kryminalistycznych z ABW przesyłka składała się z silnego materiału wybuchowego, bojowego zapalnika elektrycznego produkcji radzieckiej, spreparowanego powerbanka do inicjacji wybuchu, metalowego termosu z wkładką kumulacyjną oraz torebki ze sproszkowanym aluminium.

Igor R. został oskarżony o sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach w postaci eksplozji materiałów wybuchowych. Przesyłkę z nitrogliceryną nadała obywatelka Ukrainy Kristina S., wobec której Sąd Rejonowy w Piotrowie Trybunalskim wydał w sierpniu 2025 r. wyrok skazujący.

