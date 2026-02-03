Małgorzata Żak tworzyła Fundację Polsat od podstaw i przez 16 lat - do 2012 roku - pełniła funkcję Prezes Zarządu. To dzięki jej zaangażowaniu ukształtowały się fundamenty Fundacji: jej misja, wartości oraz silna pozycja wśród polskich organizacji charytatywnych.

Od początku swojej działalności Fundacja koncentruje się na pomocy potrzebującym dzieciom oraz wspieraniu placówek medycznych w całym kraju. Oprócz finansowania leczenia najmłodszych realizowała również takie inicjatywy, jak budowa oddziałów szpitalnych, sprowadzenie do Polski programu rodzinnych przeszczepów wątroby czy liczne akcje społeczne - m.in. Prosto do Europy oraz program Rodzina - dom budowany miłością.

W okresie kierowania Fundacją przez Małgorzatę Żak powstały jej najważniejsze i najbardziej rozpoznawalne projekty, m.in. Podaruj dzieciom słońce, Podziel się posiłkiem czy Mikołajkowy Blok Reklamowy.

Małgorzata Żak wraca do Fundacji Polsat. Jest też nowa prezes

- To dla mnie ogromna radość i satysfakcja, że znów będę mogła aktywnie uczestniczyć w życiu Fundacji Polsat. Pewne rzeczy pozostają niezmienne; wciąż jest wiele dzieci, które czekają na pomoc. I od tego jesteśmy: od wspierania najsłabszych. Cieszę się, że Grupa Polsat Plus jako polska firma rozumie, że biznes to nie wszystko i nadal będzie mocno wspierać naszą pomoc potrzebującym. To ważne, aby polskie firmy pamiętały o słabszych i wspierały polskie społeczeństwo - powiedziała Małgorzata Żak.

Nową Prezes Zarządu Fundacji została Agnieszka Grzegorczyk, która całą swoją karierę zawodową związała z organizacją. Pracuje w Fundacji od 1998 roku, a od 2010 roku pełniła funkcję Członka Zarządu. Doskonale zna działalność Fundacji i jest zaangażowana w jej misję od ponad 27 lat. Wyróżnia ją pełne oddanie realizacji celów statutowych oraz szeroka wiedza i aktywność w obszarze organizacji pozarządowych, czyli tzw. trzeciego sektora.

Agnieszka Grzagorczyk Polsat

Obecność Małgorzaty Żak w Radzie Fundacji Polsat oraz Agnieszki Grzegorczyk w Zarządzie jest gwarancją dalszego, jeszcze bardziej aktywnego zaangażowania Fundacji i jej fundatora - Grupy Polsat Plus - we wsparcie polskiego społeczeństwa, m.in. poprzez pomoc małym pacjentom oraz finansowe wspieranie szpitali i ośrodków medycznych w całej Polsce.

Fundacja dziękuje Krystynie Aldridge-Holc za jej pracę na stanowisku Prezesa Zarządu, które pełniła w latach 2012-2025.

