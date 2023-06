Małgorzata Wnuczek zaginęła 17 lat temu na Wyspach. Policja ma nowy trop

Małgorzata Wnuczek 31 maja 2006 r. wsiadła do autobusu w centrum Leicester, wracając z pracy. Wtedy też była widziana po raz ostatni. Po 17 latach brytyjscy i polscy policjanci wracają do sprawy. Prowadzone są poszukiwania na rzece, a do komendy doprowadzono mężczyznę, który składa zeznania w sprawie.

