W środę sejm przeprowadził pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o refundacji in vitro. Poza politykami z różnych stron głos w debacie zabrała reprezentantka Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Tak dla in vitro" Małgorzata Rozenek-Majdan.

Małgorzata Rozenek-Majdan: Wola obywateli ws. in vitro jest zgodna z frekwencją w wyborach

Rozenek-Majdan, przekonując posłów i posłanki do projektu ustawy, zwróciła uwagę na wysoką frekwencję w ostatnich wyborach , która dała obecnemu Sejmowi "bardzo silny mandat do realizowania woli obywateli".

- A wola obywateli w sprawie in vitro jest liczbowo bardzo zgodna z frekwencją. Ponoć 70 proc. polskiego społeczeństwa popiera nie tylko metodę in vitro, ale również jej refundowanie z budżetu państwa - przypomniała.

"Refundowanie in vitro jest wyrównaniem szans na szczęście"

Rozenek-Majdan przekonywała także, że refundowanie in vitro jest "wyrównaniem szans dla wszystkich do tego, żeby zostać rodzicami", co zwiększa "szanse na szczęście". Jak dodała, osoby, które składały podpisy pod obywatelskim projektem ustawy mówiły, iż nie tylko daje on "szanse na zostanie rodzicami, ale przede wszystkim jest takim symbolem powrotu do normalności".