Małgorzata Manowska proponuje "okrągły stół". Komunikat Sądu Najwyższego

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego "zadeklarowała także poparcie inicjatywy przedstawionej przez Prezydenta RP - Karola Nawrockiego w przedmiocie powołania przy Kancelarii Prezydenta RP Rady ds. Naprawy Ustroju Państwa, która mogłaby stać się miejscem eksperckiej debaty ponad podziałami politycznymi".

"Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego skierowała w tej sprawie listy do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP, Premiera RP oraz przewodniczących wszystkich klubów i kół poselskich" - czytamy w komunikacie.

Manowska wskazała na "konieczność kompromisowego uregulowania możliwie wszystkich spornych kwestii związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości.

Wkrótce więcej informacji...

"Polityczny WF". Będzie wejście do KRS? Szykują operację jak w TVP INTERIA.PL