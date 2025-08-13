Małgorzata Manowska proponuje "okrągły stół". Komunikat Sądu Najwyższego
Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, dr hab. Małgorzata Manowska wystosowała apel do wszystkich środowisk politycznych o podjęcie dialogu w celu rozwiązania kryzysu w wymiarze sprawiedliwości - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie Sądu Najwyższego.
Pierwsza prezes Sądu Najwyższego "zadeklarowała także poparcie inicjatywy przedstawionej przez Prezydenta RP - Karola Nawrockiego w przedmiocie powołania przy Kancelarii Prezydenta RP Rady ds. Naprawy Ustroju Państwa, która mogłaby stać się miejscem eksperckiej debaty ponad podziałami politycznymi".
"Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego skierowała w tej sprawie listy do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP, Premiera RP oraz przewodniczących wszystkich klubów i kół poselskich" - czytamy w komunikacie.
Manowska wskazała na "konieczność kompromisowego uregulowania możliwie wszystkich spornych kwestii związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości.
Wkrótce więcej informacji...