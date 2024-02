Politycy zostali poproszeni o komentarz do słów Małgorzaty Manowskiej . I prezes SN wskazywała w porannej rozmowie w RMF FM , że w sądownictwie "jest źle, jest chaos. Jesteśmy u progu anarchii, a może nawet ten próg przekroczyliśmy".

Małgorzata Manowska odmówiła Monice Olejnik

- Nie mam w sobie takiej naiwności, że nastąpiła jakaś zmiana. Pani prezes jest przyjaciółką dobrą pana prezydenta (Andrzeja Dudy - red.) i myślę, że... już postawię trzy kropki - mówiła dziennikarka. Przyznała, że wielokrotnie prosiła sędzię o wywiad, ale rozmowa nie doszła do skutku .

Chaos w Sądzie Najwyższym. Wystosowano apel

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego w czwartkowej rozmowie z Robertem Mazurkiem odniosła się do apelu 37 sędziów Sądu Najwyższego, którzy domagali się od niej powstrzymania się od orzekania oraz rezygnacji ze stanowiska.

- Mamy wolność słowa, a to nie jest ich pierwsze oświadczenie. Spodziewałam się nacisków do mojej rezygnacji, nacisków na innych sędziów SN, żeby zrzekli się urzędu Te apele do mnie nie trafiają. Ja nie widzę przepisów, które zakazują orzekania - powiedziała I prezes Sądu Najwyższego.