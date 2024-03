Senat. Adam Niemczewski rezygnuje

- Przez większość Senatu nielubiany, niesprawiedliwy. Podejrzewany o mobbing, przykrywający sprawy w izbie, do tego kiepska współpraca z mediami - wylicza jeden z naszych rozmówców zbliżonych do Kancelarii Senatu. - Dokonywał nierównego podziału honorariów i wynagrodzeń - twierdzi źródło.

Z naszych informacji wynika, że Adam Niemczewski dobrowolnie złożył rezygnację. Nie był jednak zbyt rozmowny, kiedy do niego zadzwoniliśmy, żeby zapytać o powody jego decyzji. - Nie mam nic do powiedzenia - uciął i odłożył słuchawkę.

Kancelaria Senatu. Ewa Polkowska wraca

Następcą Adama Niemczewskiego będzie Ewa Polkowska. Kim jest? To doświadczona urzędniczka, która w swojej wieloletniej karierze sprawowała funkcje m.in. wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli. Co więcej, przez 10 lat zasiadała w fotelu szefa Kancelarii Senatu. Odeszła po tym, jak w 2015 r. izbą wyższą zaczął rządzić Stanisław Karczewski z PiS.

- Przez 25 lat pracowałam w Kancelarii Senatu . Od stanowiska legislatora przez stanowisko wicedyrektora i dyrektora Biura Legislacyjnego. Historycznie, najdłużej w okresie całego parlamentaryzmu, uwzględniając II RP, byłam szefem Kancelarii. Przez dekadę - mówi Interii Polkowska. - Kiedy odchodziłam w 2016 r. do NIK, miałam bardzo krótkie pożegnanie na sali plenarnej. Dziękowałam senatorom za lata pracy i służbę w Senacie. Powiedziałam wtedy z trybuny senackiej, że moje serce zostaje w izbie. Więc wracam do swojego serca - podkreśla.

Ewa Polkowska. Nowy szef Kancelarii Senatu

Jaką opinię o przyszłej szefowej Kancelarii Senatu mają politycy, którzy zdołali ją poznać? Senator Krzysztof Kwiatkowski z KO pamięta urzędniczkę jeszcze z czasów swojej prezesury w NIK. To on nominował ją na pierwszą wiceprezes w stuletniej historii izby.

Co do powiedzenia mają politycy z drugiej strony polskiej sceny politycznej? - Ewa Polkowska wraca po wielu latach, widocznie dobrze jej się pracowało. Bardzo doświadczona urzędniczka, minister. Nie dołączyła do Tomasza Grodzkiego, najwyraźniej zabrakło porozumienia - diagnozuje Stanisław Karczewski z PiS. Senator nie wie, z jakiego powodu doszło do zmian, ale stawia na "rozgrywki wewnętrzne" między działaczami koalicji rządzącej.