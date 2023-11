- Dzisiaj jest naprawdę wielki dzień, bo od dzisiaj Polska się zmienia. Polacy zadecydowali, że chcą zmiany i ona przyszła. My odpowiadamy przed nimi, nie możemy zmarnować żadnego głosu oddanego na ugrupowania demokratyczne - mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska podczas swojego przemówienia.

Małgorzata Kidawa-Błońska marszałkiem Senatu. "Jesteśmy po to, żeby budować przyszłość"

Jak zaznaczyła nowa marszałek Senatu, Polacy chcą "wolności, odpowiedzialności, chcą, żeby słowa znaczyły to, co znaczą", a sprawiedliwość naprawdę nią była. - Żeby prawo było szanowane, Konstytucja ceniona, każdy Polak mógł realizować swoje marzenia - wyliczała Kidawa-Błońska.

Przekazała także, iż Polacy chcą, aby tworzono takie prawo, które "pozwoli im dobrze i bezpiecznie czuć się w kraju". - Każdy ma marzenia, wszyscy chcą żyć w bezpiecznym kraju, wykonywać takie zawody, o jakich marzą, uczyć się w nowoczesnych szkołach i my, jako senatorowie będziemy dbali o to, żeby to prawo było w naszym kraju tak dobrze przygotowane - kontynuowała.