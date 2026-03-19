"Mała rekonstrukcja rządu". Nieoficjalnie ustalenia Polsat News
Szykują się zmiany w strukturach rządu - ustalił nieoficjalnie Polsat News. Mała rekonstrukcja ma objąć ministrów kultury, edukacji, zdrowia oraz klimatu.
W skrócie
- Nieoficjalnie Polsat News ustalił, że przed wakacjami może dojść do małej rekonstrukcji rządu, obejmującej ministrów kultury, edukacji, zdrowia oraz klimatu.
- Barbara Nowacka i Paulina Hennig-Kloska odniosły się do doniesień, podkreślając prawo premiera do decyzji dotyczących zmian.
- Jakub Stefaniak i Zbigniew Kuźmiuk komentowali możliwą rekonstrukcję oraz kwestie deficytu budżetowego.
Jak dowiedział się nieoficjalnie Polsat News, jeszcze przed wakacjami premier Donald Tusk ma przeprowadzić "małą rekonstrukcję" rządu.
Mowa o czterech nazwiskach. Jak wspomniał reporter Polsat News Paweł Balinowski, nieoficjalnie wskazywane są: Barbara Nowacka - minister edukacji, Marta Cienkowska - minister kultury, Jolanta Sobierańska-Grenda - minister zdrowia oraz Paulina Hennig-Kloska - minister klimatu i środowiska.
Doniesienia o zamiarach rekonstrukcji rządu. Nowacka i Hennig-Kloska reagują
- Premier zawsze ma prawo podejmować decyzję. (…) Każdy minister jest zależny od decyzji premiera - skomentowała Barbara Nowacka.
- To jest oczywiście prawo pana premiera. Jeżeli chodzi o Ministerstwo Klimatu i Środowiska, po zmianach w parlamencie pan premier powierzył mi dalsze kierowanie resortem i na ten moment decyzji pana premiera w tej sprawie nie znam i nie wiadomo mi, żeby miały takie zapaść - mówiła pytana przez dziennikarza Polsat News Paulina Hennig-Kloska.
Mała rekonstrukcja rządu? Komentarz przedstawiciela kancelarii premiera
O doniesienia na temat potencjalnej rekonstrukcji rządu reporter Balinowski pytał polityków w Sejmie.
- Ktokolwiek, czy jest to minister działowy, sekretarz czy podsekretarz stanu, przyjmując zaszczytne powołanie od pana premiera, ma świadomość tego, że w biurku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów leży drugi dokument. Nie ma w nim daty i nie ma podpisu pana premiera, ale to jest odwołanie z funkcji - skomentował Jakub Stefaniak, zastępca szefa kancelarii premiera.
Polityk dopytywany o rekonstrukcję, tylko się uśmiechnął i powiedział, że nawet gdyby wiedział, to by nie powiedział.
- Na kłopoty ekipy rządowej kolejna rekonstrukcja. Panie redaktorze, odwracamy uwagę od spraw zasadniczych. Chcę państwa poinformować, że według nieoficjalnych informacji w połowie marca deficyt budżetowy przekroczył 80 mld. (…) To są tego rodzaju podpowiedzi PR-owskie - ocenił z kolei Zbigniew Kuźmiuk, poseł Prawa i Sprawiedliwości.