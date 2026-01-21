Makabryczna zbrodnia na UW. Jest opinia psychiatryczna Mieszka R.
Prokuratura otrzymała opinię psychiatryczną Mieszka R., podejrzanego o zabójstwo 53-letniej portierki na Uniwersytecie Warszawskim. Raport jest obszerny i zawiera ponad 200 stron. Śledczy na razie nie podają do publicznej wiadomości szczegółów opinii. 22-letni R. przebywa w areszcie śledczym w Radomiu.
W skrócie
- Opinia psychiatryczna Mieszka R. dotycząca zabójstwa na Uniwersytecie Warszawskim liczy ponad 200 stron i nie została jeszcze ujawniona publicznie.
- Mieszko R. został tymczasowo aresztowany i przebywa w areszcie śledczym w Radomiu na oddziale szpitalnym.
- Do ataku na portierkę UW oraz pracownika Straży UW doszło na początku maja, a podejrzany został zatrzymany dzięki pomocy funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa.
- Opinia jest bardzo obszerna, liczy ponad 200 stron. Nie informujemy o jej wynikach do czasu zaznajomienia się z nią nie tylko przez prokuraturę, ale także przez obronę i pełnomocników - powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.
Mieszko R. przebywa w areszcie śledczym w Radomiu, gdzie ma zapewniony pobyt na oddziale szpitalnym. Areszt w sierpniu został przedłużony o kolejne sześć miesięcy - do połowy lutego 2026 r.
Zbrodnia na UW. Mieszko R. zabił 53-letnią portierkę uczelni
22-letni student Wydziału Prawa UW Mieszko R. zaatakował na początku maja siekierą 53-letnią portierkę uczelni. Zamykała ona drzwi do Audytorium Maximum. Kobieta nie przeżyła ataku, zmarła na miejscu.
Na pomoc kobiecie ruszył 39-letni pracownik Straży UW, któremu napastnik również zadał rany. Mężczyzna w stanie ciężkim trafił do szpitala.
Wstrząsające zabójstwo na UW. Do akcji wkroczył funkcjonariusz SOP
Podejrzany został zatrzymany. W interwencji pomógł obecny na miejscu funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, który udzielił pomocy interweniującym pracownikom Straży UW, a także udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej rannemu pracownikowi.
SOP była na terenie kampusu, gdyż w innym miejscu na wykładzie akademickim przebywał ówczesny minister sprawiedliwości Adam Bodnar.
O opinii psychiatrycznej Mieszka R. pierwszy informację nieoficjalną podał portal RMF24.