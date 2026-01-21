W skrócie Opinia psychiatryczna Mieszka R. dotycząca zabójstwa na Uniwersytecie Warszawskim liczy ponad 200 stron i nie została jeszcze ujawniona publicznie.

Mieszko R. został tymczasowo aresztowany i przebywa w areszcie śledczym w Radomiu na oddziale szpitalnym.

Do ataku na portierkę UW oraz pracownika Straży UW doszło na początku maja, a podejrzany został zatrzymany dzięki pomocy funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa.

- Opinia jest bardzo obszerna, liczy ponad 200 stron. Nie informujemy o jej wynikach do czasu zaznajomienia się z nią nie tylko przez prokuraturę, ale także przez obronę i pełnomocników - powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.

Mieszko R. przebywa w areszcie śledczym w Radomiu, gdzie ma zapewniony pobyt na oddziale szpitalnym. Areszt w sierpniu został przedłużony o kolejne sześć miesięcy - do połowy lutego 2026 r.

Zbrodnia na UW. Mieszko R. zabił 53-letnią portierkę uczelni

22-letni student Wydziału Prawa UW Mieszko R. zaatakował na początku maja siekierą 53-letnią portierkę uczelni. Zamykała ona drzwi do Audytorium Maximum. Kobieta nie przeżyła ataku, zmarła na miejscu.

Na pomoc kobiecie ruszył 39-letni pracownik Straży UW, któremu napastnik również zadał rany. Mężczyzna w stanie ciężkim trafił do szpitala.

Wstrząsające zabójstwo na UW. Do akcji wkroczył funkcjonariusz SOP

Podejrzany został zatrzymany. W interwencji pomógł obecny na miejscu funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, który udzielił pomocy interweniującym pracownikom Straży UW, a także udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej rannemu pracownikowi.

SOP była na terenie kampusu, gdyż w innym miejscu na wykładzie akademickim przebywał ówczesny minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

O opinii psychiatrycznej Mieszka R. pierwszy informację nieoficjalną podał portal RMF24.

