Majówka z wyraźną anomalią. Widać ją w prognozie długoterminowej

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Pogoda załamie się w kwietniu i może się nie poprawić do początku maja. Musimy się przygotować na opady deszczu wymieszanego ze śniegiem oraz wyraźne ochłodzenie. Możliwe, że cieplejsze powietrze wróci do nas nie prędzej niż na początku kolejnego miesiąca. Majówka 2026 nie wszędzie może być spokojna.

Prognoza pogody na majówkę 2026. Może padać deszcz, ocieplenie niekoniecznie dotrze do wschodniej części kraju
Pogoda na majówkę 2026 może być skomplikowana. Z zachodu nadejdzie ocieplenie, ale może nie dotrzeć do wschodniej Polskiparasolailab/123rf/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Prognozy wskazują na załamanie pogody pod koniec tygodnia, z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem oraz wyraźnym ochłodzeniem.
  • Temperatury w czasie majówki 2026 mogą być zdecydowanie niższe od średniej.
  • Możliwe, że tylko mieszkańcy zachodniej Polski od 1 maja poczują wyższe temperatury.
Przed nami jeszcze kilka cieplejszych dni, ale potem nastąpi prawdziwe załamanie pogody. Spadnie deszcz i deszcz ze śniegiem, nie tylko w górach. Zrobi się też zdecydowanie chłodniej, prawdopodobnie do końca miesiąca - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pogoda na majówkę również nie wszędzie będzie udana.

Pogoda niedługo się zepsuje. Na ochłodzeniu się nie skończy

Środa jest dość ciepłym dniem, zwłaszcza w porównaniu z chłodnym początkiem tygodnia. Według synoptyków w ciągu dnia będzie od 11 do 15 stopni, a miejscami na zachodzie i północy do 17 st. C.

Jeśli sprawdzą się obecne prognozy, to takie wartości na termometrach będą się pojawiać do soboty włącznie.

Mapa Polski z prognozą maksymalnych temperatur powietrza na dziewięć kolejnych dni, przedstawiająca wartości od 10°C do 19°C, z wyraźnym podziałem na regiony, w których temperatury stopniowo rosną w południowej i zachodniej części kraju, a niższe warto...
Do weekendu w Polsce zrobi się dość ciepło. Od niedzieli czeka nas wyraźne ochłodzenieIMGWmateriał zewnętrzny

Z czasem aura zrobi się mniej przyjazna. W drugiej połowie tygodnia czeka nas więcej przelotnych opadów deszczu, a na terenach podgórskich również deszczu ze śniegiem, zaś wysoko w górach samego śniegu.

Największa zmiana czeka nas w weekend. Wówczas z północy zacznie napływać chłodne arktyczne powietrze, przez co raptownie się ochłodzi. Początkowo w sobotę w północnej Polsce będzie do około 10 stopni w ciągu dnia, choć na południu wciąż możliwe będzie miejscami 17 st. C. W niedzielę w całym kraju nie zanotujemy więcej niż 13 stopni Celsjusza.

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Wraz z ochłodzeniem do dużej części kraju dotrze gorsza aura. We wschodniej połowie kraju popada deszcz, miejscami wymieszany ze śniegiem. Można się go spodziewać nie tylko w okolicach gór, lecz również na nizinach, w tym na północnym wschodzie.

Majówka 2026. Pogoda zacznie się zmieniać, ale nie wszędzie

Rozpoczęte w weekend ochłodzenie może potrwać przez niemal cały przyszły tydzień. Kolejne dni przyniosą przeważnie nie więcej niż 12-13 stopni, a w centrum, na wschodzie i północy nawet w ciągu dnia odnotujemy jednocyfrowe wartości.

Lokalnie przez cały czas może też padać - przeważnie deszcz, ale miejscami również mokry śnieg.

Tego typu pogody możemy doświadczać do końca kwietnia. Możliwe, że sytuacja zacznie się poprawiać w okolicach majówki, jednak długi weekend nie wszędzie zachwyci pogodą.

Dostępne obecnie prognozy długoterminowe IMGW wskazują, że przełom kwietnia i maja może być wyraźnie chłodniejszy od średniej wieloletniej. W tym czasie miejscami na południu może być średnio nawet o około 7 stopni mniej niż zwykle o tej porze roku.

Mapa Polski z podziałem na regiony, prezentująca prognozowane anomalie średniej temperatury powietrza w stosunku do lat 1991–2020 dla pięciu kolejnych tygodni, oznaczone wartościami liczbowymi oraz kolorami od ciemnoniebieskiego (znaczne ochłodzenie) d...
Przełom kwietnia i maja może być zdecydowanie zimniejszy niż zazwyczaj - wynika z prognozy długoterminowej IMGWIMGWmateriał zewnętrzny

Są to wartości uśrednione, więc nie można wykluczyć, że w tym czasie niektóre dni będą wyraźnie cieplejsze od innych, tym bardziej że pojawią się pewne oznaki ocieplenia.

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Pogoda długoterminowa na majówkę 2026. Wymagające warunki

Ciepłe powietrze zacznie napływać z zachodu i jest szansa, że właśnie w tej części kraju 1 maja będzie bardziej przyjemny. Możliwe, że zanotujemy tam temperatury dochodzące do 16-17 stopni Celsjusza, powinno też być tam bardziej pogodnie.

Mapa Polski z wyraźnym podziałem na regiony cieplejsze na zachodzie i znacznie zimniejsze, fioletowo-niebieskie barwy wschodniej części kraju wskazują na niskie anomalie temperatury, zachód Polski w odcieniach żółci i błękitu sugeruje łagodniejsze temp...
1 maja na zachodzie może być wyraźnie cieplej niż we wschodniej PolsceWXChartsmateriał zewnętrzny

Na wschodzie jednak w dalszym ciągu może być dość chłodno: w okolicach 10 stopni w ciągu dnia, do tego może tam popadać przelotny deszcz, a na terenach podgórskich deszcz ze śniegiem.

Możliwe, że podział na cieplejszy zachód i wyraźnie chłodniejszy wschód utrzyma się również 2 maja. Wciąż może też być dość pochmurnie i nie można wykluczyć przelotnych opadów.

Mapa Polski prezentująca anomalię temperatury przy powierzchni ziemi, z wyraźnym podziałem: zachodnia i centralna część kraju w odcieniach żółto-pomarańczowych wskazujących na wyższe od normy temperatury, podczas gdy wschodnia część kraju tonie w barwa...
Pogoda na 2 maja może ponownie podzielić Polskę na cieplejszy zachód i chłodniejszy wschódWXChartsmateriał zewnętrzny

Wiosną pogoda jest przeważnie dość zmienna i niestabilna, więc możliwe, że właśnie z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia w drugiej części długiego majowego weekendu.

Wstępne dane udostępnione przez serwis WXCHARTS wskazują, że 3 maja w południowej połowie kraju aura może być bardzo wymagająca. Nie można wtedy wykluczyć silniejszych opadów deszczu, a nawet lokalnych wiosennych burz.

Kolorowa mapa pogodowa Polski z oznaczeniem natężenia opadów atmosferycznych i chmur, przedstawiająca intensywne strefy opadów deszczu i burz, szczególnie w południowej i centralnej części kraju, z zaznaczonym ciśnieniem atmosferycznym 1008 hPa na połu...
3 maja w południowej połowie Polski może być zdecydowanie bardziej deszczowo. Możliwe będą nawet miejscowe burzeWXChartsmateriał zewnętrzny

Obecnie nic nie wskazuje też na to, by pod koniec majówki miało się wyraźnie ocieplić. Powinniśmy się przygotować na to, że pierwszy tydzień maja może się okazać chłodniejszy niż zazwyczaj.

Trzeba podkreślić, że pogoda na majówkę jest orientacyjna. Prognozy na tek odległy termin są obarczone dużym ryzykiem błędu, więc należy do nich podchodzić z dużą dozą ostrożności. Mimo wykorzystywania najnowocześniejszej technologii wciąż najlepiej sprawdzają się wyliczenia na okres nie dłuższy niż tydzień.

