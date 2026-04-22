Majówka z wyraźną anomalią. Widać ją w prognozie długoterminowej
Pogoda załamie się w kwietniu i może się nie poprawić do początku maja. Musimy się przygotować na opady deszczu wymieszanego ze śniegiem oraz wyraźne ochłodzenie. Możliwe, że cieplejsze powietrze wróci do nas nie prędzej niż na początku kolejnego miesiąca. Majówka 2026 nie wszędzie może być spokojna.
W skrócie
- Prognozy wskazują na załamanie pogody pod koniec tygodnia, z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem oraz wyraźnym ochłodzeniem.
- Temperatury w czasie majówki 2026 mogą być zdecydowanie niższe od średniej.
- Możliwe, że tylko mieszkańcy zachodniej Polski od 1 maja poczują wyższe temperatury.
Przed nami jeszcze kilka cieplejszych dni, ale potem nastąpi prawdziwe załamanie pogody. Spadnie deszcz i deszcz ze śniegiem, nie tylko w górach. Zrobi się też zdecydowanie chłodniej, prawdopodobnie do końca miesiąca - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pogoda na majówkę również nie wszędzie będzie udana.
Pogoda niedługo się zepsuje. Na ochłodzeniu się nie skończy
Środa jest dość ciepłym dniem, zwłaszcza w porównaniu z chłodnym początkiem tygodnia. Według synoptyków w ciągu dnia będzie od 11 do 15 stopni, a miejscami na zachodzie i północy do 17 st. C.
Jeśli sprawdzą się obecne prognozy, to takie wartości na termometrach będą się pojawiać do soboty włącznie.
Z czasem aura zrobi się mniej przyjazna. W drugiej połowie tygodnia czeka nas więcej przelotnych opadów deszczu, a na terenach podgórskich również deszczu ze śniegiem, zaś wysoko w górach samego śniegu.
Największa zmiana czeka nas w weekend. Wówczas z północy zacznie napływać chłodne arktyczne powietrze, przez co raptownie się ochłodzi. Początkowo w sobotę w północnej Polsce będzie do około 10 stopni w ciągu dnia, choć na południu wciąż możliwe będzie miejscami 17 st. C. W niedzielę w całym kraju nie zanotujemy więcej niż 13 stopni Celsjusza.
Wraz z ochłodzeniem do dużej części kraju dotrze gorsza aura. We wschodniej połowie kraju popada deszcz, miejscami wymieszany ze śniegiem. Można się go spodziewać nie tylko w okolicach gór, lecz również na nizinach, w tym na północnym wschodzie.
Majówka 2026. Pogoda zacznie się zmieniać, ale nie wszędzie
Rozpoczęte w weekend ochłodzenie może potrwać przez niemal cały przyszły tydzień. Kolejne dni przyniosą przeważnie nie więcej niż 12-13 stopni, a w centrum, na wschodzie i północy nawet w ciągu dnia odnotujemy jednocyfrowe wartości.
Lokalnie przez cały czas może też padać - przeważnie deszcz, ale miejscami również mokry śnieg.
Tego typu pogody możemy doświadczać do końca kwietnia. Możliwe, że sytuacja zacznie się poprawiać w okolicach majówki, jednak długi weekend nie wszędzie zachwyci pogodą.
Dostępne obecnie prognozy długoterminowe IMGW wskazują, że przełom kwietnia i maja może być wyraźnie chłodniejszy od średniej wieloletniej. W tym czasie miejscami na południu może być średnio nawet o około 7 stopni mniej niż zwykle o tej porze roku.
Są to wartości uśrednione, więc nie można wykluczyć, że w tym czasie niektóre dni będą wyraźnie cieplejsze od innych, tym bardziej że pojawią się pewne oznaki ocieplenia.
Pogoda długoterminowa na majówkę 2026. Wymagające warunki
Ciepłe powietrze zacznie napływać z zachodu i jest szansa, że właśnie w tej części kraju 1 maja będzie bardziej przyjemny. Możliwe, że zanotujemy tam temperatury dochodzące do 16-17 stopni Celsjusza, powinno też być tam bardziej pogodnie.
Na wschodzie jednak w dalszym ciągu może być dość chłodno: w okolicach 10 stopni w ciągu dnia, do tego może tam popadać przelotny deszcz, a na terenach podgórskich deszcz ze śniegiem.
Możliwe, że podział na cieplejszy zachód i wyraźnie chłodniejszy wschód utrzyma się również 2 maja. Wciąż może też być dość pochmurnie i nie można wykluczyć przelotnych opadów.
Wiosną pogoda jest przeważnie dość zmienna i niestabilna, więc możliwe, że właśnie z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia w drugiej części długiego majowego weekendu.
Wstępne dane udostępnione przez serwis WXCHARTS wskazują, że 3 maja w południowej połowie kraju aura może być bardzo wymagająca. Nie można wtedy wykluczyć silniejszych opadów deszczu, a nawet lokalnych wiosennych burz.
Obecnie nic nie wskazuje też na to, by pod koniec majówki miało się wyraźnie ocieplić. Powinniśmy się przygotować na to, że pierwszy tydzień maja może się okazać chłodniejszy niż zazwyczaj.
Trzeba podkreślić, że pogoda na majówkę jest orientacyjna. Prognozy na tek odległy termin są obarczone dużym ryzykiem błędu, więc należy do nich podchodzić z dużą dozą ostrożności. Mimo wykorzystywania najnowocześniejszej technologii wciąż najlepiej sprawdzają się wyliczenia na okres nie dłuższy niż tydzień.
