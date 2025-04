Wtorek zapowiada się na mniej pogodny niż poniedziałek. W prognozach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej widać, że choć na południu powinno być przeważnie słonecznie, to już w reszcie kraju pojawi się więcej chmur . Na północy i północnym wschodzie może przelotnie popadać deszcz .

W ciągu dnia będzie dość ciepło : od 16 stopni na północnym wschodzie, przez 21-22 w centrum i na południu do 23 stopni Celsjusza na zachodzie i południowym zachodzie. Najchłodniej będzie na północnych krańcach Polski: 12-15 st. C. Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany.

Ostatni dzień kwietnia nie zachwyci. Środa będzie pochmurna, z przelotnymi opadami deszczu w wielu miejscach. Temperatury będą zbliżone do tych z wtorku i wyniosą od 16 st. C na północnym wschodzie i w terenach podgórskich Karpat do około 22 stopni na południowym zachodzie.