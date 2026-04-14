Majówka 2026 może być inna niż dotychczasowe. Poznaliśmy najnowsze prognozy

Jakub Wojciechowski

Majówka 2026 bardziej jesienna niż wiosenna. Być może właśnie takiej aury doświadczymy na początku przyszłego miesiąca. Końcówka kwietnia i pierwsze dni maja zapowiadają się na wyraźnie chłodniejsze niż zazwyczaj, zwłaszcza na północy Polski. Cieszenie się długim weekendem mogą też utrudnić opady deszczu, których raczej nie unikniemy.

Deszczowa majówka w Polsce. W 2026 roku 1 i 3 maja możemy mieć do czynienia z taką aurą. Do tego będzie dość chłodno
Majówka 2026 może być deszczowa oraz chłodniejsza niż te, do których przywykliśmy - wynika z najnowszej prognozy długoterminowej IMGW

W skrócie

  • Majówka 2026 zapowiada się chłodniej i bardziej deszczowo niż zwykle, zwłaszcza na północy Polski.
  • Prognozy długoterminowe przewidują niższe temperatury i możliwość częstszych opadów deszczu pod koniec kwietnia i na początku maja.
  • Większa poprawa pogody i wzrost temperatur mogą nastąpić w połowie maja - wynika z prognozy długoterminowej IMGW.
Chociaż w wielu miejscach jest pochmurnie i głównie na zachodzie i południu popada deszcz, najważniejszą zmianą jest postępujące ocieplenie. We wtorek o godz. 14:00 w Nowym Sączu zanotowano 18,1 st. C - wynika z pomiarów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Kolejne dni mogą przynieść podobne wartości, potem nastąpi większa zmiana.

Ciepło przez cały tydzień. Potem zajdą poważniejsze zmiany

Pogoda w najbliższym czasie będzie typowo wiosenna, z wieloma zmianami, okresami słonecznej i spokojnej aury, przetykanej opadami deszczu i miejscowym sporym zachmurzeniem. Przez cały tydzień będzie jednak dość ciepło.

Do niedzieli włącznie za dnia praktycznie wszędzie zanotujemy dwucyfrowe temperatury. Co prawda bariera 20 stopni raczej nie zostanie nigdzie zostanie przekroczona, jednak lokalnie w centrum, na południu i zachodzie będzie do 18-19 stopni Celsjusza.

Prognoza maksymalnych temperatur powietrza na mapach Polski od 14 do 23 kwietnia, codziennie przedstawiająca wartości w stopniach Celsjusza dla poszczególnych miast, z przewagą temperatur w przedziale 13-18°C
Cały bieżący tydzień będzie ciepły, z temperaturami zbliżającymi się do 20 stopni Celsjusza. Od poniedziałku powinniśmy się spodziewać wyraźnego ochłodzeniaIMGWmateriał zewnętrzny

Większej zmiany pod tym względem doczekamy się w przyszłym tygodniu. Po weekendzie w Polsce zrobi się zdecydowanie chłodniej i od poniedziałku na termometrach nie będzie więcej niż 13-15 stopni.

Mapa Europy z naniesionymi anomaliami temperatury, gdzie znaczne obszary północnej i środkowej części kontynentu wyróżnione są intensywnymi odcieniami niebieskiego i fioletowego, wskazującymi na znaczne ochłodzenie względem średniej wieloletniej
Druga połowa kwietnia może być chłodniejsza niż zazwyczaj. Taka sytuacja może się utrzymać również na początku majaWXChartsmateriał zewnętrzny

Możliwe, że w drugiej połowie kwietnia czeka nas wiele zmian w pogodzie, typowych dla wiosennego okresu. Równie dobrze jednak po nadejściu ochłodzenia sytuacja może się ustabilizować i kolejne większe ocieplenie może już ominąć Polskę, i to na dłuższy czas.

Pogoda długoterminowa na majówkę 2026. Może być chłodno

Napływ chłodniejszego powietrza pod koniec kwietnia może być odczuwalny w całym kraju. Jeśli sprawdzą się obecne prognozy długoterminowe, to wówczas może być nawet o około dwa stopnie mniej niż zwykle o tej porze roku, zwłaszcza na zachodzie i północy.

Średnie temperatury w ostatnich tygodniach kwietnia mogą być niższe wszędzie, przeważnie o około jeden stopień Celsjusza.

Na przełomie kwietnia i maja na północy wciąż może być nawet o dwa stopnie mniej od średniej wieloletniej, podczas gdy na południu sytuacja zbliży się do typowej dla tej pory roku.

Mapa Polski z pięcioma prognozami anomalii średniej temperatury powietrza w °C na kolejne tygodnie wiosny 2024 roku względem lat 1991-2020, każda prognoza pokazuje wartości dla różnych regionów; początkowo przeważają ujemne anomalie (odcienie niebieski...
Koniec kwietnia i początek maja w wielu miejscach może być wyraźnie chłodniejszy niż zazwyczaj. Cieplej zrobi się w połowie majaIMGWmateriał zewnętrzny

Majówka może się okazać chłodniejsza niż zwykle, szczególnie na północy. Kolejne majowe dni pod tym względem raczej nie będą lepsze i możliwe, że dość niskie jak na ten czas temperatury utrzymają się prawie do połowy przyszłego miesiąca. Może się zdarzyć, że sytuacja wróci do normy nie wcześniej niż w połowie maja.

Pogoda może być wymagająca nie tylko z powodu temperatur. Nie można wykluczyć, że aura na przełomie kwietnia i maja również nie zachwyci.

Pogoda na majówkę nie zachęci do grillowania. W prognozach widać deszcz

Wiosenne deszcze nie są niczym zaskakującym, więc nie powinno dziwić, że w kolejnych tygodniach powinny się pojawić. Ich większe natężenie może przypaść na koniec kwietnia i początek maja, więc pogoda w tym okresie niekoniecznie zachwyci.

Ostatnie dni kwietnia mogą być deszczowe we wszystkich regionach. Szczególnie intensywnie może wtedy padać na Podlasiu i Dolnym Śląsku, a niewykluczone, że miejscami pojawią się też wiosenne burze.

Pięć map Polski prezentujących anomalię sumy opadów w procentach względem lat 1991-2020 dla kolejnych tygodni od 20 kwietnia do 24 maja
Na przełomie miesięcy najwięcej deszczu może popadać w północnej Polsce - prognozuje IMGWIMGWmateriał zewnętrzny

Majówka deszczowa może się okazać na północy kraju, gdzie opadów może być więcej niż zwykle. Na ten okres IMGW prezentuje uśrednione wartości, więc nie jest jeszcze przesądzone, że konkretne dni majówki doświadczą szczególnie złej pogody. Na bardziej szczegółowe prognozy trzeba będzie jeszcze poczekać.

Mapa prognozy sumy opadów w Polsce na pięć kolejnych tygodni, z podziałem na regiony oznaczone kolorami: brązowy dla opadów poniżej normy, szary dla wartości w normie oraz zielony dla opadów powyżej normy
Deszcz będzie się pojawiać w wielu miejscach, począwszy od drugiej połowy kwietnia. Więcej suchych dni można się spodziewać w okolicach połowy majaIMGWmateriał zewnętrzny

Tak jak w przypadku średnich temperatur, również w kwestii opadów większa poprawa może nastąpić nie wcześniej niż w połowie maja. Ten okres może być nie tylko cieplejszy, ale też bardziej suchy.

Trzeba podkreślić, że jest to prognoza długoterminowa, czyli obarczona dużym ryzykiem błędu. Należy ją traktować jako orientacyjną, ponieważ sytuacja pogodowa może się jeszcze zmienić. Najlepiej sprawdzają się prognozy pogody wydawane na okres nie dłuższy niż tydzień.

