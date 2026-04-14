W skrócie Majówka 2026 zapowiada się chłodniej i bardziej deszczowo niż zwykle, zwłaszcza na północy Polski.

Prognozy długoterminowe przewidują niższe temperatury i możliwość częstszych opadów deszczu pod koniec kwietnia i na początku maja.

Większa poprawa pogody i wzrost temperatur mogą nastąpić w połowie maja - wynika z prognozy długoterminowej IMGW.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Chociaż w wielu miejscach jest pochmurnie i głównie na zachodzie i południu popada deszcz, najważniejszą zmianą jest postępujące ocieplenie. We wtorek o godz. 14:00 w Nowym Sączu zanotowano 18,1 st. C - wynika z pomiarów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Kolejne dni mogą przynieść podobne wartości, potem nastąpi większa zmiana.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Ciepło przez cały tydzień. Potem zajdą poważniejsze zmiany

Pogoda w najbliższym czasie będzie typowo wiosenna, z wieloma zmianami, okresami słonecznej i spokojnej aury, przetykanej opadami deszczu i miejscowym sporym zachmurzeniem. Przez cały tydzień będzie jednak dość ciepło.

Do niedzieli włącznie za dnia praktycznie wszędzie zanotujemy dwucyfrowe temperatury. Co prawda bariera 20 stopni raczej nie zostanie nigdzie zostanie przekroczona, jednak lokalnie w centrum, na południu i zachodzie będzie do 18-19 stopni Celsjusza.

Cały bieżący tydzień będzie ciepły, z temperaturami zbliżającymi się do 20 stopni Celsjusza. Od poniedziałku powinniśmy się spodziewać wyraźnego ochłodzenia IMGW materiał zewnętrzny

Większej zmiany pod tym względem doczekamy się w przyszłym tygodniu. Po weekendzie w Polsce zrobi się zdecydowanie chłodniej i od poniedziałku na termometrach nie będzie więcej niż 13-15 stopni.

Druga połowa kwietnia może być chłodniejsza niż zazwyczaj. Taka sytuacja może się utrzymać również na początku maja WXCharts materiał zewnętrzny

Możliwe, że w drugiej połowie kwietnia czeka nas wiele zmian w pogodzie, typowych dla wiosennego okresu. Równie dobrze jednak po nadejściu ochłodzenia sytuacja może się ustabilizować i kolejne większe ocieplenie może już ominąć Polskę, i to na dłuższy czas.

Pogoda długoterminowa na majówkę 2026. Może być chłodno

Napływ chłodniejszego powietrza pod koniec kwietnia może być odczuwalny w całym kraju. Jeśli sprawdzą się obecne prognozy długoterminowe, to wówczas może być nawet o około dwa stopnie mniej niż zwykle o tej porze roku, zwłaszcza na zachodzie i północy.

Średnie temperatury w ostatnich tygodniach kwietnia mogą być niższe wszędzie, przeważnie o około jeden stopień Celsjusza.

Na przełomie kwietnia i maja na północy wciąż może być nawet o dwa stopnie mniej od średniej wieloletniej, podczas gdy na południu sytuacja zbliży się do typowej dla tej pory roku.

Koniec kwietnia i początek maja w wielu miejscach może być wyraźnie chłodniejszy niż zazwyczaj. Cieplej zrobi się w połowie maja IMGW materiał zewnętrzny

Majówka może się okazać chłodniejsza niż zwykle, szczególnie na północy. Kolejne majowe dni pod tym względem raczej nie będą lepsze i możliwe, że dość niskie jak na ten czas temperatury utrzymają się prawie do połowy przyszłego miesiąca. Może się zdarzyć, że sytuacja wróci do normy nie wcześniej niż w połowie maja.

Pogoda może być wymagająca nie tylko z powodu temperatur. Nie można wykluczyć, że aura na przełomie kwietnia i maja również nie zachwyci.

Pogoda na majówkę nie zachęci do grillowania. W prognozach widać deszcz

Wiosenne deszcze nie są niczym zaskakującym, więc nie powinno dziwić, że w kolejnych tygodniach powinny się pojawić. Ich większe natężenie może przypaść na koniec kwietnia i początek maja, więc pogoda w tym okresie niekoniecznie zachwyci.

Ostatnie dni kwietnia mogą być deszczowe we wszystkich regionach. Szczególnie intensywnie może wtedy padać na Podlasiu i Dolnym Śląsku, a niewykluczone, że miejscami pojawią się też wiosenne burze.

Na przełomie miesięcy najwięcej deszczu może popadać w północnej Polsce - prognozuje IMGW IMGW materiał zewnętrzny

Majówka deszczowa może się okazać na północy kraju, gdzie opadów może być więcej niż zwykle. Na ten okres IMGW prezentuje uśrednione wartości, więc nie jest jeszcze przesądzone, że konkretne dni majówki doświadczą szczególnie złej pogody. Na bardziej szczegółowe prognozy trzeba będzie jeszcze poczekać.

Deszcz będzie się pojawiać w wielu miejscach, począwszy od drugiej połowy kwietnia. Więcej suchych dni można się spodziewać w okolicach połowy maja IMGW materiał zewnętrzny

Tak jak w przypadku średnich temperatur, również w kwestii opadów większa poprawa może nastąpić nie wcześniej niż w połowie maja. Ten okres może być nie tylko cieplejszy, ale też bardziej suchy.

Trzeba podkreślić, że jest to prognoza długoterminowa, czyli obarczona dużym ryzykiem błędu. Należy ją traktować jako orientacyjną, ponieważ sytuacja pogodowa może się jeszcze zmienić. Najlepiej sprawdzają się prognozy pogody wydawane na okres nie dłuższy niż tydzień.

-----

