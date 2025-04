Temperatura w Polsce rośnie i wyraźnie możemy to odczuć w wielu miejscach. Z powodu braku śniegu w Tatrach zawieszono wydawanie codziennych ostrzeżeń lawinowych.

Na nizinach jest ciepło i do końca kwietnia to się nie zmieni. W połowie majówki temperatury znacznie przekroczą poziom 20 stopni Celsjusza. Nie potrwa to jednak zbyt długo - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.