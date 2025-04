W skrócie Pogoda na majówkę 2025 zaczyna się ciepło, z temperaturami powyżej 20 stopni, ale w kolejnych dniach nadejdą deszcze i burze.

2 maja zapowiadane jest pogorszenie pogody z intensywnymi opadami deszczu i burzami, chociaż temperatury pozostaną wysokie.

W końcówce majówki temperatura spadnie, a wpływ ochłodzenia będzie odczuwalny szczególnie na Wybrzeżu, z powodu dość silnego wiatru.

Kwiecień kończy się spokojnym i ciepłym dniem, a deszcz pokropi tylko lokalnie. Tak można też podsumować cały miesiąc. "Niestety, pomimo eksplozji wegetacji kwiecień w tym roku zapisze się jako miesiąc suchy. Szczególnie jest do odczuwalne w północnej i centralnej Polsce. Marzec również był suchy, jest to zły prognostyk na najbliższe miesiące" - zaznacza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w serwisie X. Podczas majówki zacznie jednak padać, a nawet grzmieć.

Jaka pogoda na majówkę 2025? Uderzenie ciepła na początek

Sam początek maja będzie bardzo przyjemny. Pierwszy dzień majówki będzie pogodny i słoneczny, a więcej chmur możemy się spodziewać głównie na południowym wschodzie. Tam może popadać słaby deszcz, jednak w reszcie kraju powinno być sucho.

1 majabędzie ciepły, przede wszystkim na zachodzie - tam można liczyć na 24 stopnie Celsjusza. W centrum termometry pokażą do 19 stopni, a najchłodniej będzie na północnym wschodzie oraz miejscami na Wybrzeżu: do 13 st. C.

Pierwszego dnia majówki nie zepsuje wiatr, który przeważnie będzie będzie słaby i umiarkowany, jedynie na krańcach wschodnich chwilami porywisty.

Tak będą się kształtowały temperatury na początku maja. Po uderzeniu ciepła widać wyraźne ochłodzenie pod koniec długiego weekendu IMGW materiał zewnętrzny

Prognoza pogody na 2 maja. Wracają deszcze i burze

Chociaż długi weekend rozpocznie się przyjemnie, to kolejny dzień przyniesie pogorszenie aury. 2 maja będzie pochmurny i deszczowy w większości kraju. Sucho powinno być jedynie na południowym wschodzie. Lokalnie w centrum i na zachodzie trzeba będzie uważać na burze.

2 maja w centrum i na północy pojawią się niebezpieczne burze. Mogą zepsuć świętowanie majówki wxcharts materiał zewnętrzny

Mimo nieprzyjemnej, mokrej i burzowej pogody, w piątek będzie bardzo ciepło. Pomimo burz miejscami na zachodzie będzie nawet 26 stopni Celsjusza, zaś w centrum około 22 stopni. Tylko na Wybrzeżu i północnym wschodzie Polski temperatury mogą spaść poniżej progu 20 st. C i tam wyniosą odpowiednio do 15 i 18 stopni.

Choć wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, to na północy może w porywach osiągać do 60 km/h, a w trakcie burz do 70 km/h.

Prognoza pogody na 3 maja. Wrócą niebezpieczne burze

Burzowa i mokra aura w części kraju będzie nam towarzyszyć w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Na południu będzie pochmurnie, z przelotnymi opadami deszczu i burzami.

Sobota będzie nieprzyjemna na południu. Tam 3 maja trzeba się liczyć z większą ilością deszczu i powrotem burz wxcharts materiał zewnętrzny

W pozostałych miejscach Polski w sobotę również pojawią się chmury, jednak będzie ich nieco mniej. Przelotnie popada w wielu miejscach, głównie na północy - prognozuje IMGW.

3 maja będzie nieco chłodniej, niż w piątek, przeważnie od 17 do 22 stopni Celsjusza. Najmniej pokażą termometry na na północy: od 12 do 17 st. C. Wciąż będzie mocno wiało na Wybrzeżu - w porywach do 70 km/h.

Majówka 2025 z ochłodzeniem na koniec

Ostatni dzień długiego weekendu będzie spokojniejszy od wcześniejszych, ponieważ nie będzie już grzmiało. Choć zabraknie burz, nie można tego samego powiedzieć o deszczu. W wielu miejscach będzie bowiem pochmurnie i może przelotnie padać. Tylko na południowym zachodzie będzie jaśniej i tam powinno być sucho.

W niedzielę wyraźnie odczujemy zakończenie fali ciepła, która utrzymywała się w Polsce w ostatnim czasie. Na sam koniec majówki temperatury spadną do poziomu zaledwie 9-10 st. C na północnym wschodzie do 15-16 stopni Celsjusza na zachodzie i południu.

Niedziela będzie wyraźnie chłodniejsza, niż większość majówki. Na północnym wschodzie temperatury mogą spaść poniżej poziomu 10 stopni wxcharts materiał zewnętrzny

Cały czas będzie mocno wiało na Wybrzeżu: w porywach do 65 km/h.

Rozpoczynające się pod koniec majówki ochłodzenie potrwa do początku przyszłego tygodnia, kiedy to temperatury nie przekroczą 16-17 stopni w najcieplejszym momencie dnia.

