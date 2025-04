Majówka to powszechne określenie na długi weekend , który najczęściej przypada na początku maja lub przełomie kwietnia i maja (jeżeli święta majowe poprzedza kwietniowy weekend). W związku z obchodzonymi wówczas świętami państwowymi mamy dwa dodatkowe dni wolnego 1 i 3 maja .

To dzień ustawowo wolny od pracy, obchodzony w Polsce od 1950 roku . Jest to międzynarodowe święto klasy robotniczej, celebrowane w wielu krajach na świecie. Święto Pracy ma swoje korzenie w wydarzeniach z Chicago w 1886 roku , kiedy robotnicy zorganizowali strajk, domagając się wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy - protesty te zostały brutalnie stłumione, a pamięć o nich stała się symbolem walki o prawa pracownicze na całym świecie.

Ten dzień nie jest ustawowo wolny od pracy , ale ponieważ 3 maja wypada w sobotę , pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny do odbioru w innym terminie - często pracodawcy wyznaczają go właśnie na piątek, 2 maja.

To drugi dzień ustawowo wolny od pracy podczas majówki. Upamiętnia uchwalenie Konstytucji 3 Maja z 1791 roku - była to pierwsza w Europie i druga na świecie (po amerykańskiej) nowoczesna konstytucja, która wprowadzała m.in. trójpodział władzy, znosiła liberum veto, ograniczała przywileje szlachty i wzmacniała pozycję chłopów oraz mieszczaństwa. Konstytucja miała być ratunkiem dla państwa przed rozbiorami i symbolem dążeń do nowoczesnego, sprawiedliwego ustroju.