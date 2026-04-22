Szykuje się kumulacja wypłat dla dużej części świadczeniobiorców. Ze względu na nadchodzącą majówkę, ok. milion Polaków na emeryturze może zobaczyć na swoim koncie aż dwa przelewy od ZUS w kwietniu.

Wszystko przez to, że pierwszy termin płatności majowych emerytur wypada w święto. Kiedy dokładnie przyjdą przelewy? Co z pozostałymi grupami? Poniżej prezentujemy szczegółowy harmonogram.

Emerytury w maju. ZUS przesuwa dwa terminy

Zgodnie ze standardowym harmonogramem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłaty emerytur i rent następują w sześciu terminach: 1., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dnia miesiąca.

Właśnie wtedy pieniądze trafiają na konta seniorów, przy czym, jeśli któraś z tych dat wypada w święto, sobotę lub niedzielę, to ZUS przesuwa termin. Wynika to z tego, że świadczenie musi trafić do odbiorcy w najbliższy dzień roboczy poprzedzający termin, który wypada np. w niedzielę.

W maju taka sytuacja będzie miała miejsce dwa razy. Przede wszystkim jest to spowodowane majówką. Pierwszy dzień długiego weekendu wypada 1 maja w piątek. Międzynarodowe Święto Pracy jest dniem ustawowo wolnym, tak więc ZUS musi wysłać przelewy wcześniej. Podobnie dzieje się z terminem na 10. dnia miesiąca. Data ta wypada w niedzielę. Tak więc aż dwie grupy seniorów mogą liczyć na wcześniejszy przelew.

Harmonogram wypłat majowych emerytur w 2026 roku

Pełny harmonogram przelewów majowych emerytur, uwzględniający przesunięcia wynikające z dni wolnych, prezentuje się następująco:

1 maja - świadczenie zostanie wypłacone w czwartek 30 kwietnia (dzień wcześniej);

6 maja - świadczenie zostanie wypłacone w środę 6 maja;

10 maja - świadczenie zostanie wypłacone w piątek 8 maja (dwa dni wcześniej);

15 maja - świadczenie zostanie wypłacone w piątek 15 maja;

20 maja - świadczenie zostanie wypłacone w środę 20 maja;

25 maja - świadczenie zostanie wypłacone w poniedziałek 25 maja.

Część seniorów otrzyma aż dwa przelewy w kwietniu (normalna emerytura plus emerytura przesunięta z 1 maja na 30 kwietnia). Warto także pamiętać, że o ile kwietniowa emerytura była wypłacana wraz z trzynastką, o tyle świadczenie majowe będzie już przekazywane w podstawowej kwocie.

