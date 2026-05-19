W skrócie Premier Węgier Peter Magyar poinformował, że z informacji prasowych wynika, iż Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski przebywają w Stanach Zjednoczonych i nie opuścili Węgier przez granicę Schengen.

Peter Magyar podczas swojej pierwszej zagranicznej wizyty jako premier Węgier odbył spotkania w Krakowie i podkreślił znaczenie poprawy stosunków polsko-węgierskich.

Węgierski premier zapowiedział spotkania z polskimi władzami oraz byłym prezydentem Lechem Wałęsą podczas swojej wizyty w Polsce.

Peter Magyar swoją pierwszą wizytę zagraniczną po objęciu urzędu premiera Węgier odbywa w Polsce. W trakcie jego spotkania z dziennikarzami w Krakowie wypowiedział się na temat zamieszania z wylotem byłego szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry do USA.

Magyar o Ziobrze i Romanowskim: Z prasy wiemy, że są w USA

- Jeśli chodzi o miejsce pobytu pana byłego ministra Ziobry i pana Romanowskiego, my również dowiedzieliśmy się z prasy, że przebywają w Stanach Zjednoczonych - powiedział szef węgierskiego rządu.

- Poprosiłem o udzielenie mi dostępnych na ten temat informacji. Z tego wiadomo, że nie opuścił Węgier poprzez granicę Schengen, więc najprawdopodobniej opuścił Węgry i wyjechał do Stanów Zjednoczonych z terenu jakiegoś innego kraju Unii Europejskiej - powiedział.

Odniósł się w ten sposób do wcześniejszych spekulacji, z których wynikało, że Ziobro i Romanowski mogli opuścić Unię Europejską przez granicę serbsko-węgierską. - Doszło do ich wyjazdu jeszcze przed moim zaprzysiężeniem na stanowisko premiera Węgier (...). Nie mam więcej informacji - zapewnił węgierski polityk.

Nowy premier Węgier liczy na poprawę stosunków z Polską

Premier Węgier, po spotkaniu z metropolitą krakowskim kard. Grzegorzem Rysiem podkreślił, że to "wielki zaszczyt", aby pierwszą zagraniczną podróż po wyborach odbyć w Polsce.

- Cieszę się, że będziemy prowadzić rozmowy na wysokim szczeblu, a stosunki polsko-węgierskie mogą powrócić tam, na ten wysoki poziom, w którym kiedyś były - dodał Magyar.

W trakcie swojej wizyty w dawnej stolicy Polski węgierski polityk spotkał się na chwilę z prezydentem Krakowa Aleksandrem Miszalskim. Został też zapytany, jakie są najważniejsze kwestie, które trzeba uregulować, aby poprawić stosunki polsko-węgierskie.

Magyar podkreślił, że "po prostu trzeba powrócić do normalności". Jak dodał, "trzeba mówić o tym wszystkim, co nas łączy, a nie o tym, co nas dzieli". Wymienił w tym kontekście tradycję kontaktów polsko-węgierskich i Grupę Wyszehradzką.

- Naszym celem jest wzmocnienie Grupy Wyszehradzkiej, a nawet jej poszerzenie, na przykład o Austrię, albo inne kraje. Myślę, że ta współpraca ma najlepsze dni przed sobą, a nie za sobą - powiedział lider Tiszy.

W planach spotkania Magyara z Tuskiem i Nawrockim

Magyar poinformował, że podczas wizyty w Polsce łącznie będzie mu towarzyszyć sześciu węgierskich ministrów, z czego troje jest już obecnych na miejscu: minister spraw zagranicznych Anita Orban, minister ds. relacji społecznych i kultury Zoltan Tarr oraz minister transportu i inwestycji David Vitezy.

Potwierdził, że także w środę pojawi się w Gdańsku, gdzie będzie rozmawiał z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.





