Magyar spotka się z kardynałem Rysiem. Znamy szczegóły wizyty na Wawelu

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

Premier Węgier Peter Magyar we wtorek spotka się z metropolitą krakowskim kard. Grzegorzem Rysiem. Wizyta ma mieć charakter prywatny, a po jej zakończeniu planowany jest briefing prasowy. Nowy szef węgierskiego rządu ma w planach odwiedzić także Warszawę i Gdańsk.

Premier Węgier Peter Magyar na tle Wawelu
Premier Węgier Peter Magyar spotka się z kard. Grzegorzem RysiemMICHAL KLAG/REPORTER/Denes Erdos/Associated PressEast News

W skrócie

  • Premier Węgier Peter Magyar spotka się we wtorek z metropolitą krakowskim kard. Grzegorzem Rysiem podczas prywatnej wizyty w Krakowie.
  • W programie wizyty przewidziano zwiedzanie katedry wawelskiej oraz złożenie wieńców przy trzech miejscach pamięci.
  • Po pobycie w Krakowie premier Magyar odwiedzi jeszcze Warszawę i Gdańsk, a następnie uda się do Wiednia.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Premier Węgier Peter Magyar we wtorek pojawi się w Krakowie. Według planu wizyta ma rozpocząć się około godz. 14.30. Przewiduje ona dwa punkty: zwiedzanie katedry wawelskiej oraz rozmowę z metropolitą krakowskim kard. Grzegorzem Rysiem.

Delegacja węgierska planuje złożyć wieńce w trzech miejscach: przy pomniku św. Jana Pawła II przed katedrą, przy krzyżu św. Jadwigi oraz przy grobowcu króla Stefana Batorego.

Premier Węgier w Krakowie. Magyar porozmawia z kard. Rysiem

Wizyta ma mieć charakter prywatny, dlatego do katedry wejdą tylko członkowie delegacji wraz ze swoją obsługą medialną.

Zobacz również:

Węgry - Polska. Peter Magyar w Polsce spotka się z Tuskiem i Nawrockim
Polska

Nie tylko spotkanie z Tuskiem. Szczegóły wizyty Magyara w Polsce

Dorota Hilger
Dorota Hilger

Dla pozostałych przedstawicieli mediów będzie wyznaczony sektor przed katedrą, przy pomniku św. Jana Pawła II, gdzie po zakończeniu wizyty i spotkania Konsulat Generalny Węgier planuje briefing prasowy z udziałem premiera.

Pierwsza podróż nowego premiera Węgier. Magyar pojawi się na Wawelu

Magyar po pierwszym posiedzeniu rządu - 13 maja - potwierdził wcześniejsze zapowiedzi o tym, że w pierwszą zagraniczną podróż w charakterze szefa rządu uda się do Polski. Odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk.

Zobacz również:

Pałac karmelitański w Budapeszcie, gdzie dawniej mieściła się siedziba rządu Węgier
Świat

Do Pałacu Orbana wejdą turyści. Magyar otwiera zamknięte gabinety

Marta Stępień
Marta Stępień

W Warszawie spotka się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem oraz prezydentem Karolem Nawrockim. W Gdańsku natomiast - z byłym przewodniczącym ruchu związkowego Solidarność, prezydentem Polski w latach 1990-1995 Lechem Wałęsą.

Szef węgierskiego rządu poinformował, że w wizytach towarzyszyć będzie mu siedmioro ministrów. Z Krakowa do Warszawy Magyar pojedzie pociągiem. Po zakończeniu wizyty w Polsce premier Węgier pojedzie do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu.

Zobacz również:

Peter Magyar zdecydował, że jego poprzednik Viktor Orban nie otrzyma odprawy
Świat

Orban nie dostanie odprawy. Jest decyzja Magyara, wiadomo, gdzie trafią pieniądze

Marta Stępień
Marta Stępień
Były szef MSZ w ''Gościu Wydarzeń'' o sojuszu z USA: Wotum nieufności Amerykanów do naszego rząduPolsat News

Najnowsze