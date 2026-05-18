W skrócie Premier Węgier Peter Magyar spotka się we wtorek z metropolitą krakowskim kard. Grzegorzem Rysiem podczas prywatnej wizyty w Krakowie.

W programie wizyty przewidziano zwiedzanie katedry wawelskiej oraz złożenie wieńców przy trzech miejscach pamięci.

Po pobycie w Krakowie premier Magyar odwiedzi jeszcze Warszawę i Gdańsk, a następnie uda się do Wiednia.

Premier Węgier Peter Magyar we wtorek pojawi się w Krakowie. Według planu wizyta ma rozpocząć się około godz. 14.30. Przewiduje ona dwa punkty: zwiedzanie katedry wawelskiej oraz rozmowę z metropolitą krakowskim kard. Grzegorzem Rysiem.

Delegacja węgierska planuje złożyć wieńce w trzech miejscach: przy pomniku św. Jana Pawła II przed katedrą, przy krzyżu św. Jadwigi oraz przy grobowcu króla Stefana Batorego.

Premier Węgier w Krakowie. Magyar porozmawia z kard. Rysiem

Wizyta ma mieć charakter prywatny, dlatego do katedry wejdą tylko członkowie delegacji wraz ze swoją obsługą medialną.

Dla pozostałych przedstawicieli mediów będzie wyznaczony sektor przed katedrą, przy pomniku św. Jana Pawła II, gdzie po zakończeniu wizyty i spotkania Konsulat Generalny Węgier planuje briefing prasowy z udziałem premiera.

Pierwsza podróż nowego premiera Węgier. Magyar pojawi się na Wawelu

Magyar po pierwszym posiedzeniu rządu - 13 maja - potwierdził wcześniejsze zapowiedzi o tym, że w pierwszą zagraniczną podróż w charakterze szefa rządu uda się do Polski. Odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk.

W Warszawie spotka się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem oraz prezydentem Karolem Nawrockim. W Gdańsku natomiast - z byłym przewodniczącym ruchu związkowego Solidarność, prezydentem Polski w latach 1990-1995 Lechem Wałęsą.

Szef węgierskiego rządu poinformował, że w wizytach towarzyszyć będzie mu siedmioro ministrów. Z Krakowa do Warszawy Magyar pojedzie pociągiem. Po zakończeniu wizyty w Polsce premier Węgier pojedzie do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu.

