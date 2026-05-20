Magyar przekazał informacje ws. Romanowskiego. Wskazał, jak opuścił Węgry

W skrócie Premier Węgier Peter Magyar powiedział, że są przesłanki wskazujące, iż Marcin Romanowski mógł opuścić Węgry przez Serbię.

Peter Magyar przypomniał, że zarówno Marcin Romanowski, jak i Zbigniew Ziobro, byli objęci zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości i otrzymali ochronę międzynarodową na Węgrzech za rządów Viktora Orbana.

Marcin Romanowski otrzymał europejski nakaz aresztowania, a rozpoczęcie procedury ENA wobec Zbigniewa Ziobry jest w sądzie.

We wtorek wieczorem, w wywiadzie udzielonym przez Petera Magyara stacji TVN24 w czasie podróży pociągiem z Krakowa do Warszawy, padło pytanie, czy premier Węgier wie, gdzie jestMarcin Romanowski.

- W czasie kampanii kilka razy wyraziłem przypuszczenie, że dzień po wyborach opuszczą Węgry. Wtedy jeszcze (Zbigniew - red.) Ziobro mówił inaczej i był pewny siebie. Później okazało się, że miałem rację. Powiedziałem, że dopóki będzie rządziła Tisza, międzynarodowi przestępcy nie będą mogli tu przebywać - podkreślił Magyar.

- Okazało się, że miałem rację w sprawie Ziobry. Z tego, co wiem jakoś dzień przed moim zaprzysiężeniem opuścił on strefę Schengen. Nie z Węgier, tylko z jakiegoś innego kraju wyjechał do Ameryki.

Szef węgierskiego rządu odniósł się też do sprawy Marcina Romanowskiego. - Przed chwilą rozmawiałem z moimi kolegami. Są znaki, że pan Romanowski również opuścił (Węgry- red.) przez Serbię - powiedział Magyar i zastrzegł, że to nie jest jeszcze potwierdzona informacja.

Afera wokół Funduszu Sprawiedliwości. Ziobro i Romanowski z zarzutami

Marcin Romanowski to były wiceminister sprawiedliwości z okresu rządów PiS. Prokuratura Krajowa sformułowała pod jego adresem oraz pod adresem byłego szefa resortu Zbigniewa Ziobry zarzuty ws. nieprawidłowości w wykorzystaniu środków w ramach Funduszu Sprawiedliwości.

Obaj politycy otrzymali ochronę międzynarodową na Węgrzech, kiedy premierem kraju był Viktor Orban.

Wobec Romanowskiego w połowie lutego warszawski sąd wydał ponownie europejski nakaz aresztowania (ENA). Wniosek prokuratury o ENA wobec Ziobry jest w sądzie.

We wtorek rozpoczęła się pierwsza zagraniczna wizyta Magyara, który 9 maja został zaprzysiężony na premiera Węgier. W ciągu dwóch dni odwiedza Kraków, Warszawę oraz Gdańsk. Z Polski uda się do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu.





