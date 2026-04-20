Magyar poprosił Polskę o pomoc. Jasna odpowiedź Tuska
- To nowa era na Węgrzech pana Petera Magyara i ta nowa era będzie też nową erą w Europie - powiedział podczas konferencji prasowej w Gdańsku prezydent Francji Emmanuel Macron. Do zmiany rządu w Budapeszcie odniósł się też premier Donald Tusk. Ujawnił, że szef zwycięskiej partii poprosił o pomoc Polskę.
W skrócie
- Emmanuel Macron podczas konferencji prasowej w Gdańsku określił zwycięstwo Petera Magyara na Węgrzech jako "nową erę" dla Węgier i Europy.
- Donald Tusk zadeklarował wsparcie Polski dla Węgier w procesie powrotu do "europejskiej codzienności" po prośbie Petera Magyara.
- Premier zapowiedział, że razem z Magyarem będzie pracował nad integracją regionu w kwestii polityki wobec Rosji.
Macron przybył w poniedziałek do Gdańska, by uczestniczyć w I Polsko-Francuskim Szczycie Międzyrządowym z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej. To pierwszy szczyt po podpisaniu 9 maja 2025 roku w Nancy traktatu o wzmocnionej współpracy i przyjaźni między Polską a Francją.
Magyar zamiast Orbana. Prezydent Francji: To nowa era w Europie
Podczas wspólnej konferencji prasowej Donalda Tuska oraz Emmanuela Macrona padło pytanie o Węgry, które po 16 latach nie będą już rządzone przez Viktora Orbana. Prezydent Francji zaznaczył, iż zwycięstwo Petera Magyara i jego partii TISZA w węgierskich wyborach parlamentarnych oznacza to "nową erę" dla Węgier i Europy.
- Możemy być optymistami jeśli chodzi o postępy, jakie możemy poczynić jeżeli chodzi o pożyczkę 90 mld euro, która została zatwierdzona w grudniu. Jest to bardzo pozytywne zarówno dla Ukrainy, jaki i dla nas, dla naszej wiarygodności. To bardzo dobra nowina - mówił Macron odnosząc się do europejskiej pożyczki dla Kijowa, którą blokował Orban.
Magyar zwrócił się do Polski. Tusk: Oczywiście pomożemy
Z kolei Tusk przekazał, że wspierał Magyara w walce o "przywrócenie demokracji i wysokich standardów na Węgrzech". Jak podkreślił, "dla Polski Budapeszt to bardzo bliski partner". - Przyjaźń polsko-węgierska jest porównywalna z przyjaźnią polsko-francuską - powiedział.
- Przyszły premier Węgier Peter Magyar już się zwrócił z prośbą, aby nie tylko w tych trudnych czasach, kiedy był w opozycji, ale także dzisiaj, żeby Polska pomogła Węgrom w pełni powrócić do tej europejskiej codzienności. Oczywiście pomożemy naszym węgierskim przyjaciołom w tym na pewno trudnym procesie - stwierdził szef polskiego rządu.
Wyraził też zadowolenie wobec możliwości reaktywacji współpracy na poziomie Grupy Wyszehradzkiej. - Polska będzie mogła znów w pełni odegrać swoją rolę lidera regionu, z korzyścią dla wszystkich państw regionu i całej Europy - mówił, zapowiadając, że razem z Magyarem będzie pracował nad integracją regionu w kwestii polityki wobec Rosji.
- Nie mogę się doczekać pierwszej wizyty nowego premiera Węgier w Warszawie - powiedział i przypomniał, że to Polska będzie pierwszym państwem, jakie odwiedzi Magyar po objęciu sterów Węgier.