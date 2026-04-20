W skrócie Emmanuel Macron podczas konferencji prasowej w Gdańsku określił zwycięstwo Petera Magyara na Węgrzech jako "nową erę" dla Węgier i Europy.

Donald Tusk zadeklarował wsparcie Polski dla Węgier w procesie powrotu do "europejskiej codzienności" po prośbie Petera Magyara.

Premier zapowiedział, że razem z Magyarem będzie pracował nad integracją regionu w kwestii polityki wobec Rosji.

Macron przybył w poniedziałek do Gdańska, by uczestniczyć w I Polsko-Francuskim Szczycie Międzyrządowym z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej. To pierwszy szczyt po podpisaniu 9 maja 2025 roku w Nancy traktatu o wzmocnionej współpracy i przyjaźni między Polską a Francją.

Magyar zamiast Orbana. Prezydent Francji: To nowa era w Europie

Podczas wspólnej konferencji prasowej Donalda Tuska oraz Emmanuela Macrona padło pytanie o Węgry, które po 16 latach nie będą już rządzone przez Viktora Orbana. Prezydent Francji zaznaczył, iż zwycięstwo Petera Magyara i jego partii TISZA w węgierskich wyborach parlamentarnych oznacza to "nową erę" dla Węgier i Europy.

- Możemy być optymistami jeśli chodzi o postępy, jakie możemy poczynić jeżeli chodzi o pożyczkę 90 mld euro, która została zatwierdzona w grudniu. Jest to bardzo pozytywne zarówno dla Ukrainy, jaki i dla nas, dla naszej wiarygodności. To bardzo dobra nowina - mówił Macron odnosząc się do europejskiej pożyczki dla Kijowa, którą blokował Orban.

Magyar zwrócił się do Polski. Tusk: Oczywiście pomożemy

Z kolei Tusk przekazał, że wspierał Magyara w walce o "przywrócenie demokracji i wysokich standardów na Węgrzech". Jak podkreślił, "dla Polski Budapeszt to bardzo bliski partner". - Przyjaźń polsko-węgierska jest porównywalna z przyjaźnią polsko-francuską - powiedział.

- Przyszły premier Węgier Peter Magyar już się zwrócił z prośbą, aby nie tylko w tych trudnych czasach, kiedy był w opozycji, ale także dzisiaj, żeby Polska pomogła Węgrom w pełni powrócić do tej europejskiej codzienności. Oczywiście pomożemy naszym węgierskim przyjaciołom w tym na pewno trudnym procesie - stwierdził szef polskiego rządu.

Wyraził też zadowolenie wobec możliwości reaktywacji współpracy na poziomie Grupy Wyszehradzkiej. - Polska będzie mogła znów w pełni odegrać swoją rolę lidera regionu, z korzyścią dla wszystkich państw regionu i całej Europy - mówił, zapowiadając, że razem z Magyarem będzie pracował nad integracją regionu w kwestii polityki wobec Rosji.

- Nie mogę się doczekać pierwszej wizyty nowego premiera Węgier w Warszawie - powiedział i przypomniał, że to Polska będzie pierwszym państwem, jakie odwiedzi Magyar po objęciu sterów Węgier.

Palade o sytuacji w PiS w ''Gościu Wydarzeń'': Ma dużą szansę się rozpaść. Wymiana ciosów jest coraz ostrzejsza Polsat News Polsat News