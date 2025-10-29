W skrócie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została pełnomocnikiem rządu ds. SAFE, unijnego programu dozbrajania.

Zadaniem pełnomocnika będzie koordynacja współpracy między instytucjami rządowymi i międzynarodowymi oraz rozliczenie środków.

Polska otrzymała największą część funduszy z instrumentu SAFE, czyli 43,7 mld euro.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka będzie koordynować przygotowania do uzyskania pomocy finansowej z instrumentu SAFE oraz jej właściwe wykorzystanie i rozliczenie.

Kancelaria premiera poinformowała, że stanowisko pełnomocnika do spraw instrumentu SAFE obejmuje współpracę między ministerstwami, innymi instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorstwami, zwłaszcza z sektora zbrojeniowego.

Niezbędne jest też skoordynowanie prac nad zmianami w przepisach i dokumentach rządowych oraz współpraca z Komisją Europejską, organizacjami międzynarodowymi, państwami UE i Ukrainą. Ważnym elementem jest także spójna promocja i komunikacja dotycząca programu SAFE - czytamy w komunikacie KPRM.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zajmowała się wcześniej m.in. dziennikarstwem; była reporterką Polsat News oraz "Wydarzeń" Polsatu.

W 2024 roku została podsekretarzem stanu ds. europejskich w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Kim jest Magdalena Sobkowiak-Czarnecka?

Jak czytamy na stronie KPRM, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka to absolwentka gospodarki światowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, studiów podyplomowych z dyplomacji w Collegium Civitas oraz studiów doktoranckich SGH.

Ukończyła kurs dziennikarstwa multimedialnego agencji Reuters w Londynie, Szkołę Liderów Politycznych, Leadership Academy for Poland (program we współpracy z Harvard Kennedy School) oraz CEU Democracy Institute Leadership Academy w Budapeszcie.

W latach 2016-2018 pracowała w Komisji Europejskiej w Brukseli, specjalizując się w tematach gospodarczych, polityce obronnej i kosmicznej. Wcześniej była korespondentką "Wiadomości" TVP w Brukseli, reporterką Panoramy TVP2 oraz "Wydarzeń" Polsatu. Relacjonowała politykę krajową i międzynarodową - m.in. wybory w USA, zamachy terrorystyczne w Paryżu i Brukseli, unijne szczyty oraz brexit.

W latach 2019-2023 była szefową zespołu doradców Władysława Kosiniaka-Kamysza, a w 2020 r. szefową sztabu w jego kampanii prezydenckiej.

Program SAFE. Polska z największą częścią środków

Program SAFE to unijny program dozbrajania oparty na preferencyjnych pożyczkach, którego wartość opiewa na 150 mld euro. Z tej puli Polsce została przyznana największa część środków - 43,7 mld euro.

Pożyczki w jego ramach, udzielane krajom Unii Europejskiej, a zaciągane przez Komisję Europejską, będą gwarantowane unijnym budżetem; pozyskane środki będzie można przeznaczać zarówno na sprzęt wojskowy, jak i amunicję.

Jak wskazuje w komunikacie prasowym kancelaria premiera, pomoc finansowa umożliwia "przeprowadzenie pilnych i poważnych inwestycji publicznych wspierających europejski przemysł obronny w odpowiedzi na obecną sytuację kryzysową".

