Magdalena Ogórek o Szymonie Hołowni: Zazdroszczę mu

"W tyle wizji" to wieczorny, "satyryczny" program TVP Info. Koncentruje się głównie na wytykaniu potknięć dotychczasowej opozycji . Program zazwyczaj prowadzą dwie osoby.

W poniedziałek jedną z prowadzących była Magdalena Ogórek . Od czasu rozpoczęcia pracy w TVP, Ogórek przejawia poglądy zbliżone do poglądów partii rządzącej. Wcześniej jednak deklarowała się jako polityk lewicy - była nawet kandydatką SLD w wyborach do Senatu (2011) i prezydenckich (2015).

- To jest showmeństwo na użytek Sejmu. Zazdroszczę Szymonowi Hołowni, że nie miał tak trudno, jak ja w 2015 roku - zaczęła.

Szymon Hołownia marszałkiem Sejmu. Magdalena Ogórek komentuje

Ogórek odniosła się do słów dziennikarki Dominiki Wielowieyskiej, która miała powiedzieć, że doświadczenie Hołowni w talent show "nobilituje go jako marszałka Sejmu". - A ciebie nie nobilitowało? - spytał Janecki, nawiązując do pozapolitycznej kariery Magdaleny Ogórek w telewizji.