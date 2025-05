Magdalena Biejat przekazała poparcie. "Mam tylko jeden głos"

- Mam tylko jeden głos i przekażę go Rafałowi Trzaskowskiemu. I do tego również państwa zachęcam - powiedziała we wtorek Magdalena Biejat. Kandydatka Lewicy w pierwszej turze wyborów zdobyła ponad 829 tys. głosów.