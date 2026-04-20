W skrócie Emmanuel Macron podczas wizyty w Polsce nie spotka się z Karolem Nawrockim - według źródeł Polsat News na tym zależało Donaldowi Tuskowi.

Francuski prezydent bierze udział w I Polsko-Francuskim Szczycie Międzynarodowym w Gdańsku, gdzie prowadzi rozmowy z Donaldem Tuskiem na temat bezpieczeństwa i relacji sojuszniczych.

W wydarzeniu uczestniczą przedstawiciele resortów spraw zagranicznych, obrony, energii oraz kultury i dziedzictwa narodowego obu krajów.

Francuski prezydent przybył w poniedziałek do Gdańska, gdzie weźmie udział w I Polsko-Francuskim Szczycie Międzynarodowym z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej. W trakcie wizyty Macron spotyka się z premierem Donaldem Tuskiem, z którym ma rozmawiać m.in. na tematy bezpieczeństwa i relacji sojuszniczych.

W planach wizyty francuskiego przywódcy nie ma natomiast spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim. Dziennikarz Polsat News Grzegorz Urbanek informował, powołując się na źródła w Pałacu Prezydenckim, iż ze strony głowy państwa była "silna chęć, aby do takiego spotkania doszło".

- Donaldowi Tuskowi bardzo zależało na tym, żeby nie doszło do spotkania Karola Nawrockiego i Emmanuela Macrona - przekazał dziennikarz Polsat News.

- Prezydent Francji Emmanuel Macron przyjeżdża do Polski na zaproszenie Donalda Tuska. MSZ nie wystosowało zaproszenia do prezydenta Karola Nawrockiego. Premier Donald Tusk zaplanował wizytę tak, aby nie doszło do spotkania prezydentów. Dlatego naciskał na to, żeby wizyta odbyła się w Gdańsku, a nie w Warszawie - stwierdził rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Wizyta Macrona w Gdańsku. Tłumy mieszkańców witały prezydenta Francji

Pierwszym punktem wizyty Macrona, przed przywitaniem przez szefa polskiego rządu, był udział w uroczystości na Wojskowym Cmentarzu Francuskim na gdańskich Siedlcach, gdzie pochowani są m.in. żołnierze wojsk napoleońskich.

Kolejnym punktem wizyty prezydenta było spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem przy Złotej Bramie. Szef rządu pokazał prezydentowi Francji znajdującą się tuż obok tablicę upamiętniającą prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który został zamordowany w tym miejscu w styczniu 2019 roku.

Następnie obaj politycy przeszli ulicą Długą do Domu Uphagena. Towarzyszył im tłum mieszkańców i turystów.

Pani Danuta z Gdańska powiedziała PAP, że przyjechała na powitanie prezydenta Macrona i krzyknęła w jego stronę: "Vive la France!". - Bardzo wiele zawdzięczam narodowi francuskiemu, bo moja córka wyjechała do tego kraju w 1988 roku. Francuzi bardzo jej pomogli w trakcie studiów - powiedziała.

Prezydenta Francji witali również uczniowie z dwóch gdyńskich placówek, w których uczą się języka francuskiego: Szkoły Podstawowej nr 13 oraz École Française. Trzymali transparenty oraz kwiaty w barwach Francji.

- Przyjechaliśmy, żeby spotkać się z prezydentem. Najpierw byliśmy na cmentarzu francuskim, gdzie wcześniej hołd oddawali François Mitterrand oraz prezydent Charles de Gaulle - powiedziała jedna z nauczycielek.

Nauczycielka języka francuskiego, pani Dorota, dodała, że jest to "bardzo ważne wydarzenie" dla uczniów obu szkół. - Specjalnie uczyliśmy się hymnu francuskiego na tę okazję - zaznaczyła.

Dodała, że codziennie na lekcjach rozmawiają o Francji, która jest dla nich ważna.

Emmanuel Macron w Polsce. W planie rozmowy na temat bezpieczeństwa

Tusk i Macron mają też złożyć kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970, zwiedzić wystawę w Europejskim Centrum Solidarności i umieścić zawieszki na ścianie wolności.

O godz. 14.45 rozpoczęła się sesja plenarna delegacji. Jak przekazało Centrum Informacyjne Rządu, rozmowy podczas szczytu mają dotyczyć m.in. relacji dwustronnych Polski i Francji, wyzwań dla bezpieczeństwa w Europie, a także stosunków sojuszniczych i transatlantyckich.

W wydarzeniu udział wezmą także przedstawiciele resortów spraw zagranicznych, obrony, energii oraz kultury i dziedzictwa narodowego obu krajów. Swoją obecność zapowiedział m.in. wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Podczas wizyty w Gdańsku prezydentowi Francji towarzyszą ministrowie: obrony (Catherine Vautrin), spraw zagranicznych (Jean-Noel Barrot), kultury (Catherine Pegard) i minister odpowiedzialna za sprawy energetyki w ministerstwie gospodarki (Maud Bregeon).

