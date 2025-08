"Prokuratorzy z Zespołu Śledczego nr 4 wezmą dziś o godz. 16:00 udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Przedmiotem rozpoznania komisji będzie wniosek prokuratora z dnia 4 lipca 2025 r., uzupełniony 28 lipca 2025 r., o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Antoniego Macierewicza w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa" - poinformowała w poniedziałek Prokuratora Krajowa.

Według śledczych, polityk PiS miał w okresie od 11 kwietnia 2018 r. do dnia 22 maja 2022 r. ujawniać "informacje niejawne o klauzuli 'Ściśle tajne', 'Tajne', 'Poufne' i 'Zastrzeżone' oraz informacje, z którymi zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji pochodzących z dokumentów opatrzonych wskazanymi wyżej klauzulami niejawności oraz wyników badań okoliczności i przyczyn zaistniałej w dniu 10 kwietnia 2010 r. katastrofy lotniczej". Za czyn ten grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5.