- Jako swoje zajęcie (świadek - red.) podał "poseł na Sejm RP". Pan poseł Marek Sowa w tej chwili sprawdził na stronie sejmowej i nie figuruje pan jako poseł - powiedział Szczerba, zwracając się do Wąsika. - To nie informatycy czy pan marszałek decydują o tym, kto jest posłem, a kto nie, tylko Sąd Najwyższy - odpowiedział polityk PiS, po czym Szczerba odebrał mu głos.

Afera wizowa. Maciej Wąsik zeznaje przed komisją śledczą

Świadek stwierdził, że dowiedział się o aferze wizowej, gdy CBA wszczęło kontrolę w MSZ , co miało to miejsce w sierpniu 2023 roku. Następnie Szczerba powiedział, że - zgodnie z decyzją premiera Donalda Tuska - Maciej Wąsik został zwolniony z zachowania tajemnicy informacji niejawnych o randze "tajne". - Czyli ze "ściśle tajne" nie jestem zwolniony - odpowiedział Wąsik.

- Pamiętam, że Mariusz Kamiński mówił mi, że musimy to (nielegalny proceder wydawania wiz - red.) zablokować, że to jest niedopuszczalna sytuacja i on na to nie pozwoli. To musiało być pod koniec czerwca zeszłego roku - dodał Wąsik, po zwolnieniu go z tajemnicy.