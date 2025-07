Maciej Świrski umieścił na platformie X oświadczenie, w którym odniósł się do ostatnich wydarzeń, w tym swojego odwołania z funkcji przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

"Chciałbym z całego serca podziękować za niezwykle liczne i - dla mnie osobiście - poruszające słowa wsparcia, jakie napłynęły w ostatnich trzech dniach" - napisał.

"Nie miałem świadomości, jak wielu Polaków z taką jasnością dostrzega łamanie prawa przez Sejm, ani jak głęboko została odebrana decyzja większości Rady o odwołaniu mnie ze stanowiska Przewodniczącego KRRiT jako działanie wymierzone w pluralizm, niezależność instytucji publicznych oraz wolność słowa - w tym także mediów o konserwatywnym profilu" - kontynuował.

Maciej Świrski odwołany z KRRiT. "Sposób sprzeczny z Regulaminem Prac KRRiT"

Z treści komunikatu dowiemy się, że Świrski postanowił nie podejmować działań zmierzających do odwrócenia decyzji o jego odwołaniu z funkcji przewodniczącego KRRiT.

"Jednak w trosce o zachowanie powagi instytucji państwowych w dniach zaprzysiężenia nowo wybranego Prezydenta RP, nie chcę dawać pretekstu władzy wykonawczej do działań, które mogłyby zagrozić tej uroczystości lub posłużyć do dalszej delegitymizacji Rady. Moja decyzja w tej chwili jest aktem odpowiedzialności - a nie przyzwolenia" - argumentował.

Oprócz tego były przewodniczący KRRiT zwrócił uwagę, że jego odwołanie odbyło się "w sposób sprzeczny z Regulaminem Prac KRRiT, który jasno stanowi, że jedynie Przewodniczący ma prawo zwoływać i wznawiać obrady".

"Zebranie to odbyło się wbrew Regulaminowi, ponieważ posiedzenie Rady miało być wznowione 8 sierpnia br., a ja nie zmieniałem terminu wznowienia. Jednocześnie należy przypomnieć, że Trybunał Konstytucyjny orzekł niekonstytucyjność ustawy o Trybunale Stanu, a głosowanie Sejmu z 25 lipca - dotyczące postawienia mnie przed tym Trybunałem - nie wywołuje skutków prawnych.

"Mimo to Marszałek Sejmu przekazał wniosek do Trybunału Stanu, tym samym działając wbrew konstytucyjnemu porządkowi - jest to kolejny akt bezprawia, które ciągnie się od początku rządów koalicji zawiązanej 13 grudnia 2023 roku" - tłumaczył.

"Wadliwe zwołanie posiedzenia, podczas którego została wybrana nowa Przewodnicząca - Agnieszka Glapiak - rodzi poważne wątpliwości co do legalności jej mandatu. W konsekwencji pojawia się realne ryzyko dualizmu prawnego w KRRiT i zasadna niepewność co do prawomocności podpisywanych przez nią uchwał i decyzji. Decyzja przeprowadzenia posiedzenia w sposób niezgodny z regulaminem wprowadziła chaos prawny - szkodliwy zarówno dla rynku medialnego, jak i dla samego autorytetu Rady" - kontynuował.

Świrski grzmi w sprawie KRRiT. "Podporządkowanie się woli władzy wykonawczej"

Jak napisał dalej Świrski, "oświadczenie wydane po posiedzeniu 28 lipca br. przez większość członków KRRiT świadczy o poważnym niezrozumieniu sytuacji prawnej, a może nawet o świadomej zgodzie na faktyczne podporządkowanie się woli władzy wykonawczej".

"W mojej ocenie na takie działanie zdecydowała się pani Agnieszka Glapiak. Zakazując publikacji mojego oświadczenia na oficjalnym profilu KRRiT na portalu X po zakończeniu posiedzenia w dniu 28 lipca br., do czego mam prawo jako członek Rady, otwarcie zaprzeczyła wartości konstytucyjnej wpisanej w obowiązki Rady, czyli stania na straży wolności słowa. Rozpoczynanie swojego władztwa w KRRiT od cenzurowania wypowiedzi członka KRRiT jest charakterystycznym i źle wróżącym symptomem" - podkreślił.

Świrski zaznaczył jednocześnie, że "gdyby posiedzenie wznowiono - zgodnie z procedurą - 8 sierpnia br. i wówczas zgłoszono wniosek o moje odwołanie, zapewne zostałby on przyjęty przez większość, czyli czworo członków Rady, bez generowania prawnych wątpliwości".

"Dlatego pośpiech, z jakim przeprowadzono działania 28 lipca, jest nie tylko nieuzasadniony - lecz także niezrozumiały w świetle zdrowego rozsądku i elementarnej troski o państwowy porządek instytucjonalny" - dodał.

"Dziś mechanizmy prawa wykorzystywane są do działań odwrotnych od swojego celu. Instytucje mające stać na straży wolności i suwerenności i przestrzegania prawa - KRRiT, NIK i NBP - są pozbawiane swojej niezależności. Takie działania naruszają fundamenty suwerenności państwa" - podsumował.

Odwołanie Macieja Świrskiego. Wybrano nowego przewodniczącego KRRiT

Do odwołania Macieja Świrskiego z funkcji przewodniczącego KRRiT doszło w poniedziałek. Podczas obrad członkowie Rady dokonali także wyboru zastępcy na to stanowisko.

"Kierując się troską o rzetelne wypełnianie konstytucyjnych obowiązków KRRiT zagrożone przez działania koalicji rządzącej w Sejmie RP, członkowie Rady odwołali Macieja Świrskiego, ustawową większością czterech głosów, z funkcji przewodniczącego KRRiT" - powiadomiła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w komunikacie.

Przewodniczącym KRRiT została Agnieszka Glapiak, wybrana ustawową większością czterech głosów. Zastępcą przewodniczącego KRRiT została Hanna Karp, wybrana również ustawową większością czterech głosów" - podano.

Pod komunikatem podpisali się: Agnieszka Glapiak, Hanna Karp, Tadeusz Kowalski i Marzena Paczuska.

Wcześniej 25 lipca Sejm przegłosował uchwałę o postawieniu Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu. Sejm podjął taką uchwałę bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy (230) ustawowej liczby posłów. Uchwała spowodowała, że Świrski został wówczas zawieszony w czynnościach.

Do uchwały odniósł się Trybunał Konstytucyjny, który w przedstawionym komunikacie nawiązał do nierespektowania jego orzeczeń przez Sejm. "Decyzja dotycząca postawienia przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przed Trybunałem Stanu nie wywołuje skutków prawnych, ponieważ nie została podjęta wymaganą większością (co najmniej 3/5 głosów)" - napisano wówczas w komunikacie.

