W skrócie Ponad połowa badanych wskazała, że Karol Nawrocki powinien odebrać ślubowanie od Macieja Berka wybranego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Wśród osób do 24. roku życia mniej niż połowa poparła odebranie ślubowania Berka, a ponad 21 procent nie miało zdania.

Maciej Berek został wybrany przez Sejm na sędziego TK, ale nie został zaproszony na ślubowanie z powodu zgłaszanych zastrzeżeń dotyczących stażu prawniczego.

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Ankietowani zostali zapytani o to, czy w ich ocenie Karol Nawrocki powinien odebrać ślubowanie od Macieja Berka, wybranego przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Odpowiedzi twierdzącej udzieliło 56 proc. badanych. Przeciwnego zdania było natomiast 16,3 proc. respondentów.

15,6 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć", natomiast 12,3 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Ślubowanie Macieja Berka. Polacy zabrali głos w sondażu

Odpowiedzi są zbliżone zarówno wśród kobiet i mężczyzn, jak i w poszczególnych grupach wiekowych.

Uzyskane wyniki nieznacznie odbiegają od normy w jednej grupie, wśród ankietowanych do 24. roku życia. Tutaj mniej niż połowa (48,9 proc.) uważa, że Maciej Berek powinien zostać zaproszony do Pałacu na złożenie ślubowania, 15,9 proc. jest przeciwnego zdania. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 13,9 proc., a 21,6 proc. nie ma zdania.

Maciej Berek wybrany na sędziego TK. Kadencja powinna rozpocząć się 16 września

4 września Maciej Berek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. "Kadencja, na którą zostałem wybrany, powinna się rozpocząć 16 września" - informował w swoich mediach społecznościowych. Do tej pory nie został zaproszony na ślubowanie przez Karola Nawrockiego.

Jeszcze przed głosowaniem w Sejmie część opozycji oraz współpracownicy prezydenta zaczęli kwestionować, czy Berek spełnia wymogi przewidziane dla stanowiska sędziego TK. Jednym z nich jest co najmniej 10-letni staż w zawodzie prawniczym. Sam Berek oświadczył, że przez ponad 17 lat był radcą prawnym.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został przeprowadzony w dniach 22-23 września 2026 r. metodą wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) w SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 802 ankiety na ogólnopolskiej próbie dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy - próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.



