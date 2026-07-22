Marta Kurzyńska, Interia: Panie pośle, "namiot PiS" miał być wielki, a wygląda na to, że niektórzy się w nim nie mieszczą albo jest im za ciasno.

Mariusz Gosek, poseł Prawa i Sprawiedliwości: - Dla wszystkich parlamentarzystów mojego ugrupowania politycznego jest miejsce w Prawie i Sprawiedliwości i głęboko ufam, że skład osobowy pozostanie niezmienny.

Jednak niektórym nogi z namiotu już wystają.

- Pani używa określenia survivalowego.

Bo dla niektórych bycie w PiS to ostatnio niezły survival.

- Uważam, że to nie jest namiot, tylko miejsce, w którym jest obszar do działania na rzecz odbudowy silnej i bezpiecznej Polski, a po rządach premiera Tuska tej pracy niestety nie będzie brakować.

Przecież to sam prezes mówił o "wielkim namiocie". Nie zgadza się pan z tą koncepcją?

- Zgadzam się, ale to nie zmienia faktu, że prezydium Komitetu Politycznego zdecydowało, że stowarzyszenia mają być zlikwidowane - mówię tu o organizacjach pana premiera Mateusza Morawieckiego i pana premiera Jacka Sasina. Ja jako parlamentarzysta niezwłocznie złożyłem stosowne oświadczenie, bo partia jest instytucją hierarchiczną i jej decyzje są wiążące.

Druga strona pokazuje, że nie uznaje hierarchii?

- To zobaczymy po czwartku. Uchwała jasno stanowi, że do czwartku do północy każdy, kto zapisał się do tych stowarzyszeń, ma czas na podjęcie decyzji.

A jak nie zmienią zdania?

- Jeżeli nie, decyzje podejmie pan prezes Jarosław Kaczyński oraz kierownictwo partii. "Roma locuta, causa finita" - "Rzym przemówił, sprawa zakończona". Sytuacja jest jednoznaczna.

Stronnicy Mateusza Morawieckiego mówią, że w prezydium jest nadreprezentacja "ziobrystów", którzy sprowadzają prezesa na złą drogę. Jesteście intrygantami?

- To oczywista nieprawda. My jako dawne środowisko Suwerennej Polski zachowujemy się bardzo lojalnie. Wstąpiliśmy do Prawa i Sprawiedliwości po specjalnym kongresie w Przysusze, rozwiązując naszą partię. To były wspólne ustalenia z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. W prezydium nie ma żadnej "solpolizacji" czy "suwpolizacji". Jest tam minister Michał Wójcik i europoseł Patryk Jaki, ale zdecydowana przewaga to osoby z jądra PiS. Uchwała o likwidacji stowarzyszeń była jednomyślna i jednogłośna; nie została przecież podjęta wyłącznie głosami dawnej Suwerennej Polski. Dzisiaj, żeby odsunąć rząd Donalda Tuska, musimy być w jednej organizacji, bez wkomponowania w nie politycznych stowarzyszeń.

Ale skoro sami macie na koncie historię rozłamową, może nie powinniście wytykać tego innym?

- Nasza historia była pisana w zupełnie innym czasie i okolicznościach.

Ale jej efektem było to, przed czym teraz przestrzegacie.

- Metoda D'Hondta jest nieubłagana i jasno stanowi, że w wyborach premiowana będzie jedność. Nie ma już miejsca na zajmowanie się sobą. Ryzykowanie utraty nawet 1-2 procent głosów przez wewnętrzne podziały to zła sytuacja dla partii. Pan premier Morawiecki jako człowiek inteligentny ma tego pełną świadomość.

Wymóg podpisania "lojalki" to nie jest stawianie pod polityczną ścianą?

- Nie nazwałbym tego lojalką, to słowo źle mi się kojarzy. Sam to podpisałem.

To co to, jeśli nie lojalka?

- To oświadczenie o nieprzynależności do stowarzyszeń, wynikające wprost z uchwały komitetu politycznego.

Czyli oświadczenie o byciu lojalnym.

- Nie szukałbym tu sensacji, bo pisemne oświadczenia w partiach politycznych nie są niczym nadzwyczajnym.

Prezes Kaczyński rządzi twardą ręką?

- To nie jest zarządzanie twardą ręką, tylko branie odpowiedzialności za Polskę. Często powtarzam: są dwa płuca i jedno serce. Sercem jest Polska, a mózgiem i wybitnym strategiem całej operacji jest Jarosław Kaczyński. Mówię to, z pokorą do premiera Morawieckiego, mając na uwadze, w jakiej sytuacji znajdujemy się jako PiS. Pan prezes Kaczyński prowadził nas do wielu zwycięstw, a jego geniusz objawił się choćby przy wskazaniu Karola Nawrockiego jako kandydata na prezydenta. Jeśli ktoś nie potrafi uchwycić tego geniuszu strategii, popełnia błąd.

Mateusz Morawiecki nie dostrzega geniuszu prezesa?

- Pan Mateusz Morawiecki ten geniusz strategii prezesa Kaczyńskiego zauważa zapewne lepiej ode mnie. Przypomnę, bo to ważne, 7 marca przekazana została decyzja, że naszym kandydatem na urząd premiera będzie pan profesor Przemysław Czarnek. To doskonały kandydat.

Który ostatnio tak się zagalopował, że musiał go tłumaczyć sam prezes Kaczyński. Może Morawiecki jest mocny słabością Czarnka?

- Profesor Czarnek jest znakomitym kandydatem i jeszcze nie raz to udowodni. Pan Mateusz Morawiecki powinien zrozumieć, że nie może być dwóch kandydatów na to stanowisko premiera.

Czyli z zachowania byłego premiera czyta pan, że ma takie ambicje?

- Głęboko wierzę, że jedyną ambicją pana premiera Morawieckiego jest Polska. Jednak, aby ją naprawiać, trzeba najpierw wygrać wybory. Prawo i Sprawiedliwość jest partią demokratyczną i nikt nie zabrania realizować projektów politycznych.

Zdaje się, że właśnie zabrania.

- Nie. Po prostu muszą one powstawać wewnątrz jednego organizmu. Jeśli ktoś ma dylematy, powinien po raz kolejny zaufać prezesowi Kaczyńskiemu.

Mateusz Morawiecki mówi, że kurczowo trzyma się PiS. Nie wierzy mu pan?

- Skoro pan premier mówi, że kurczowo trzyma się PiS, to powinien wykonać ten drobny gest - złożyć oświadczenie i zrezygnować ze stowarzyszenia.

To raczej nie jest dla byłego premiera "drobny gest".

- To jest drobny gest, po którym Prawo i Sprawiedliwość, a przede wszystkim Polacy naprawdę odetchnęliby z ulgą. Tego oczekuje nasz elektorat, który jest zatroskany o jedność.

Skąd pan wie? Ewentualna partia Mateusza Morawieckiego może liczyć na niemal 7 procent poparcia. Może tego się obawiacie?

- Wiem, bo ludzie mówią mi o tym na spotkaniach. Polacy nie rozumieją, dlaczego z jednej strony padają słowa o kurczowym trzymaniu się partii, a z drugiej nie można wykonać tak niewielkiego ruchu. To nie jest czas na osobne działania. Ja nie widzę potrzeby, żeby faktycznie funkcjonowały jakiekolwiek stowarzyszenia o charakterze politycznym, w takim zakresie, o jakim mowa w uchwale.

Sam pan był jeszcze przed chwilą w stowarzyszeniu Jacka Sasina.

- Byłem, ale zrezygnowałem z członkostwa w stowarzyszeniu, gdy tylko pojawiło się takie oczekiwanie prezesa Kaczyńskiego i kierownictwa partii, wyrażone uchwałą.

A może PiS nie powinno skręcać tak mocno w prawo? Wtedy nie byłoby tego problemu.

- W partii ścierają się różne nurty i nikt nie cenzuruje poglądów. To nie jest Koalicja Obywatelska Donalda Tuska, gdzie panują zakazy i nakazy.

Gdyby było tak, jak pan mówi, stowarzyszenia mogłyby działać.

- Pan premier Morawiecki może realizować swoją centrową narrację wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą ja nie zauważam takiej sytuacji, że my odchodzimy od wyborców centrum.

Stronnicy Mateusza Morawieckiego mówią, że niepotrzebnie ścigacie się na radykalizm z Konfederacją i Braunem.

- Mówienie o "braunizacji" to oksymoron. Współpraca z Grzegorzem Braunem jest wykluczona. My po prostu realizujemy swój program. Ja zawsze głosiłem twarde, prawicowe poglądy i nic się nie zmieniło po moim wejściu do PiS. To nie jest żadna "solpolizacja", bo pan prezes doskonale widzi wszystkie procesy zachodzące w partii.

A co z intrygantami, o których wspomina Mateusz Morawiecki? Kto donosi prezesowi?

- Nie warto żyć intrygami i plotkami w poważnej partii politycznej. Decyzje są podejmowane na drodze rozumu i faktów, a nie podszeptów.

Kto tu nie jest poważny?

- Nie chcę podgrzewać atmosfery. To nie w moim stylu. Pan prezes apelował o "łyk zimnej wody" i to przydałoby się wszystkim, bo spory nie powinny wyciekać na zewnątrz.

Kto powinien wypić najwięcej tej zimnej wody?

- Ja uważam, że możemy wszyscy siąść nawet przy wspólnym stole. Ci, którzy się ścierają, mają różne poglądy na Polskę i naprawdę z jednego dzbana możemy polać sobie po łyku zimnej wody. Byle tylko każdy zrozumiał, że mózgiem i strategiem jest pan prezes Jarosław Kaczyński.

Może niektórzy nie chcą się obnosić z tym "geniuszem" prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bo Ryszard Terlecki mówi, że prezes nie ceni lizusów?

- Nie widzę w PiS intrygantów ani lizusów - polityka to odpowiedzialna służba, a zajmowanie się serialowymi intrygami jest zwyczajnie niedojrzałe.

Kiedy skończy się ten "serial"?

- Wszystko będzie wiadomo po czwartku. Trzeba porzucić dylematy i ruszyć do przodu by odzyskać Polskę.

Rozmawiała Marta Kurzyńska





Dariusz Klimczak w "Graffiti": Mateusz Morawiecki walczy o przywództwo w PiS-ie Polsat News