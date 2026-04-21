Luksusowe auta wieźli do Rosji. Potężna kara dla małopolskiej spółki
Ponad 100 pojazdów o łącznej wartości przekraczającej 49 milionów trafiło z Polski do Rosji z pominięciem sankcji. Małopolska KAS, która wykryła proceder, nałożyła na jedną z małopolskich spółek karę 20 milionów złotych. "To jedna z największych tego typu spraw w Polsce" - przekazano w komunikacie.
Małopolska Krajowa Administracja Skarbowa wydała komunikat o wykryciu procederu, prowadzonego w Małopolsce przez obywateli Białorusi. Zarejestrowana w Polsce firma w latach 2022-2023 wywoziła luksusowe samochody do Rosji, z pominięciem unijnych sankcji.
"Zgromadzone dowody wskazują, że osoby zarządzające spółką działały świadomie i celowo uczestniczyły w omijaniu sankcji" - poinformowano.
Luksusowe auta trafiały do Rosji, 20 mln kary. "Wskazywano inne kraje docelowe"
Schemat działania spółki opisano w komunikacie - pierwszym krokiem był zakup drogich, prestiżowych aut w krajach Europy Zachodniej.
"Pojazdy te były następnie wywożone z terytorium Unii Europejskiej. W dokumentach przewozowych wskazywano inne kraje docelowe, a w rzeczywistości samochody trafiały do Federacji Rosyjskiej" - informuje Małopolska KAS. Auta wyjeżdżały z Polski na Litwę, a następnie po transporcie przez Białoruś kończyły w Rosji.
Kontrolerzy ustalili, że dzięki tej metodzie przetransportowano ponad 100 pojazdów o wartości przekraczającej 49 mln zł.
Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego wydał decyzję administracyjną, nakładając na spółkę karę za naruszenie sankcji w maksymalnej wysokości 20 mln zł.
"To jedna z największych tego typu spraw w Polsce i wyraźny sygnał, że naruszanie międzynarodowych sankcji spotyka się z surowymi konsekwencjami" - przekazano.